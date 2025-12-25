Donnerstag, Dezember 25, 2025
spot_img
StartNachrichtenTrump schickt Weihnachtsgrüße auch an "radikale Linke"
Nachrichten

Trump schickt Weihnachtsgrüße auch an "radikale Linke"

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Washington (dts Nachrichtenagentur) – US-Präsident Donald Trump hat sich mit einer für seine Verhältnisse stilechten Weihnachtsbotschaft an die Bevölkerung gewandt. „Frohe Weihnachten an alle, auch an den radikalen linken Abschaum, der alles daran setzt, unser Land zu zerstören, aber kläglich scheitert“, schrieb Trump am Vorweihnachtsabend über seine Plattform „Truth Social“.

Darauf folgte eine Aufzählung seiner vermeintlichen Erfolge: „Wir haben keine offenen Grenzen mehr, keine Männer im Frauensport, kein Transgender für alle und keine schwache Strafverfolgung. Was wir stattdessen haben, ist ein Rekord-Aktienmarkt und Rekord-Rentenpläne, die niedrigsten Kriminalitätsraten seit Jahrzehnten, keine Inflation und gestern ein BIP von 4,3 Prozent – zwei Punkte besser als erwartet.“

Die von ihm verhängten Zölle hätten den USA bereits „Billionen von Dollar an Wachstum und Wohlstand beschert und die stärkste nationale Sicherheit“, die das Land jemals gehabt habe. „Wir werden wieder respektiert, vielleicht wie nie zuvor“, schließt Trump seinen Weihnachtsgruß.


Foto: Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
US-Börsen vor Weihnachten freundlich – und auf neuen Rekorhochs
Nächster Artikel
Gemeindebund fordert 500-Millionen-Fonds gegen Einsamkeit
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing