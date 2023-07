Ukrainischer Sicherheitsrat räumt Probleme bei Gegenoffensive ein

Kiew (dts Nachrichtenagentur) – Der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates der Ukraine, Oleksij Danilow, hat Schwierigkeiten bei der Gegenoffensive eingestanden. „Wir kommen jeden Tag Stück für Stück voran, obwohl wir auf schwierige Umstände treffen“, sagte er der „Welt“ (Dienstagsausgabe).

„Ein großer Teil des Gebiets, das die Russen besetzt halten, ist schwer vermint. Wir müssen jeden Meter, den wir erobern, erst mal aufwendig von Minen befreien.“ Das dauere lange und sei sehr kompliziert. Danilow warf dem ungarischen Premierminister Viktor Orban vor, Putin zu unterstützen.

Orban habe erwartet, dass Russland die Ukraine in drei Tagen erobere, so Danilow. „Ich bin mir sicher, dass Putin ihn in seine Invasions-Pläne eingeweiht hat, als er ihn vor dem Krieg (Anfang Februar 2022, Anm. d. Red.) in Moskau besucht hat. Am Ende ist es dann alles anders gekommen, als Putin und Orban gedacht haben.“



Foto: Frontverlauf in der Ukraine, über dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts