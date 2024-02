US-Börsen legen geringfügig zu – Kurssprung bei ARM und Disney

New York (dts Nachrichtenagentur) – Die US-Börsen haben am Donnerstag geringfügig zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 38.726 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 4.998 Punkten 0,1 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 15.794 Punkten 0,2 Prozent fester.

In der anhaltenden Berichtssaison standen am Donnerstag die Quartalszahlen von ARM und Disney im Mittelpunkt. Für die Aktien beider Unternehmen gab es nach Vorstellung der Zahlen einen Kurssprung. Disney konnte einen deutlichen Gewinnzuwachs verzeichnen, ARM profitiert insbesondere vom Hype um Künstliche Intelligenz.

Unterdessen tendierte die europäische Gemeinschaftswährung am Donnerstagabend etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0778 US-Dollar (+0,06 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9278 Euro zu haben.

Der Goldpreis zeigte sich etwas schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 2.033,55 US-Dollar gezahlt (-0,08 Prozent). Das entspricht einem Preis von 60,66 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis stieg hingegen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 81,81 US-Dollar, das waren 3,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Foto: Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts