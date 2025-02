US-Börsen legen zu – Nvidia-Aktie erholt sich

New York (dts Nachrichtenagentur) – Die US-Börsen haben am Dienstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 44.556 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von wenigen Punkten im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.130 Punkten 0,2 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 22.164 Punkten 0,2 Prozent fester.

Nachdem vor wenigen Wochen das KI-Startup Deep Seek mit seinem vergleichsweise weit entwickelten und kostengünstigen Sprachmodell scheinbare Gewissheiten im Bereich der „Künstlichen Intelligenz“ infrage gestellt hatte, haben sich die Aktien von Chipdesigner Nvidia nun wieder erholt. Das Unternehmen ist nun wieder nahezu so viel Wert wie vor den Nachrichten um Deep Seek. In der kommenden Woche stehen schließlich die Quartalszahlen des KI-Hoffnungsträgers an. Derweil gibt es Gerüchte darüber, ob Wettbewerber Intel an zwei weitere Rivalen aufgeteilt werden könnte.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,0446 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9573 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 2.933 US-Dollar gezahlt (+1,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 90,29 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 75,74 US-Dollar, das waren 52 Cent oder 0,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



