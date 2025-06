USA: Unbekannter erschießt Demokratin und Ehemann in Minnesota

Brooklyn Park (dts Nachrichtenagentur) – Ein Unbekannter hat in den USA die demokratische Abgeordnete Melissa Hortman aus Minnesota und ihren Ehemann Mark erschossen. „Es scheint sich um ein politisch motiviertes Attentat zu handeln“, sagte der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, am Samstagvormittag (Ortszeit) in einer Pressekonferenz.

Der Senator des Bundesstaates Minnesota John Hoffman und seine Frau wurden demnach ebenfalls von derselben Person jeweils mehrfach angeschossen, seien aber am Leben. „Die Hoffmans werden derzeit operiert und versorgt, und wir sind vorsichtig optimistisch, dass sie dieses Attentat überleben werden“, sagte der Gouverneur.

Aktuell läuft „eine sehr groß angelegte Suche“ nach dem Schützen, sagte Mark Bruley, der Polizeichef von Brooklyn Park.



Foto: US-Polizeiauto (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts