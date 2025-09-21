Sonntag, September 21, 2025
Verstappen gewinnt F1-Rennen in Baku – Piastri früh ausgeschieden

By

Baku (dts Nachrichtenagentur) – Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat das Formel-1-Rennen in Aserbaidschan gewonnen. Als Zweiter fuhr in Baku George Russell (Mercedes) über die Ziellinie, Carlos Sainz (Williams) komplettierte das Podium.

Für den Titelverteidiger ist es nach langer McLaren-Dominanz der zweite Sieg in Folge. Mit dem Ausgang der WM wird der in der Fahrerwertung auf Rang drei abgeschlagene Niederländer aber wohl dennoch nichts mehr zu tun haben. Dafür kann Lando Norris (McLaren) wieder etwas Hoffnung schöpfen. Der Zweitplatzierte in der WM-Wertung profitierte am Sonntag von einem frühen Ausfall seines Teamkollegen Oscar Piastri, auch wenn er nur auf den siebten Rang fuhr. Somit konnte der Brite zumindest ein paar Punkte in der WM-Wertung aufholen.

Auf den Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag Kimi Antonelli (Mercedes), Liam Lawson (Racing Bulls), Yuki Tsunoda (Red Bull), Norris und Lewis Hamilton (Ferrari). Charles Leclerc (Ferrari) holte auf dem neunten Rang zwei Punkte für die WM-Wertung, Isack Hadjar (Racing Bulls) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg (Sauber) landete auf dem 16. Platz. Das nächste Rennen findet in zwei Wochen in Singapur statt.


Foto: Max Verstappen / Red Bull (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

