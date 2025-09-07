Sonntag, September 7, 2025
Verstappen gewinnt F1-Rennen in Monza – Norris vor Piastri

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Monza (dts Nachrichtenagentur) – Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat das Formel-1-Rennen in Monza gewonnen. Als Zweiter fuhr in Italien Lando Norris (McLaren) über die Ziellinie, dessen Teamkollege Oscar Piastri komplettierte das Podium.

Das Rennen begann turbulent, als Verstappen und Norris in der ersten Kurve aneinandergerieten. Verstappen musste die Führung kurzzeitig abgeben, konnte sich jedoch schnell wieder an die Spitze setzen. Während des Rennens kam es zu mehreren Boxenstopps und Überholmanövern, die das Geschehen spannend hielten.

In der Schlussphase sorgte dann eine Teamorder bei McLaren für Diskussionen. Piastri wurde zuerst zum Boxenstopp geholt, der zu diesem Zeitpunkt vor ihm platzierte Norris folgte kurz darauf. Bei dessen Stopp gab es aber Probleme, sodass der WM-Führende Piastri auf einmal vor ihm lag. McLaren bat Piastri daraufhin, Norris vorbeizulassen – was dieser auch machte.

Auf den weiteren Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari), Alex Albon (Williams) und Gabriel Bortoleto (Sauber). Kimi Antonelli (Mercedes) holte auf dem neunten Rang zwei Punkte für die WM-Wertung, Isack Hadjar (Racing Bulls) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg (Sauber) schied bereits kurz vor Rennstart wegen eines Defekts aus. Das nächste Rennen findet in zwei Wochen in Aserbaidschan statt.


Foto: Max Verstappen / Red Bull (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups.

