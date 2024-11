Las Vegas (dts Nachrichtenagentur) – Red-Bull-Pilot Max Verstappen ist erneut Formel-1-Weltmeister. Beim Großen Preis von Las Vegas sicherte sich der Niederländer am Sonntag mit dem fünften Platz vorzeitig seinen vierten Titel in Folge. Gewinner des Rennens wurde George Russell (Mercedes). Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

Foto/Quelle: dts