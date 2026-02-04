Donnerstag, Februar 5, 2026
spot_img
StartNachrichtenVfB Stuttgart zieht gegen Kiel ins Pokal-Halbfinale ein
Nachrichten

VfB Stuttgart zieht gegen Kiel ins Pokal-Halbfinale ein

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Kiel (dts Nachrichtenagentur) – Der VfB Stuttgart hat sich im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Holstein Kiel mit 3:0 durchgesetzt.

In einer lange spannenden Partie erzielte Deniz Undav in der 57. Minute das erste Tor für die Gäste, nachdem er einen Freistoß von Bilal El Khannouss verwertete. Chris Führich erhöhte in der 90. Minute auf 2:0, nachdem er einen Konter erfolgreich abschloss. Atakan Karazor sorgte in der Nachspielzeit für den Endstand.

Holstein Kiel, der Elfte der 2. Bundesliga, zeigte sich kämpferisch und hatte in der ersten Halbzeit mehrere Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Besonders in der Anfangsphase gelang es den Gastgebern, die Stuttgarter Defensive unter Druck zu setzen. Dennoch fehlte es den Kielern an der nötigen Präzision im Abschluss, um den Bundesligisten ernsthaft zu gefährden.

Im weiteren Verlauf der Partie übernahm der VfB Stuttgart zunehmend die Kontrolle und ließ den Ball in den eigenen Reihen laufen. Trotz der Bemühungen der Kieler, die Partie noch zu drehen, blieb der Bundesligist souverän und sicherte sich letztlich den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals.


Foto: Chris Führich (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
US-Börsen uneinheitlich – Big-Tech im Blick
Nächster Artikel
Finanzministerium gibt sich bei Steuersenkungen ahnungslos
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing