Montag, Oktober 13, 2025
VfL Bochum verlängert Vertrag mit Philipp Hofmann bis 2028
VfL Bochum verlängert Vertrag mit Philipp Hofmann bis 2028

Bochum (dts Nachrichtenagentur) – Der VfL Bochum hat den Vertrag mit Stürmer Philipp Hofmann vorzeitig verlängert. Der Klub teilte am Montag mit, dass der neue Kontrakt des Angreifers bis zum 30. Juni 2028 datiert ist.

Hofmann trägt seit 2022 das Trikot der Blau-Weißen und absolvierte in den vergangenen drei Jahren 110 Pflichtspiele für den Verein, in denen er 31 Scorerpunkte sammelte. VfL-Geschäftsführer Ilja Kaenzig betonte Hofmanns Bedeutung: „Philipp Hofmann ist ein Spieler, der auf und neben dem Platz immer vorangeht und sich in den Dienst der Mannschaft stellt.“

Der 31-Jährige, der zum Mannschaftsrat gehört und Vize-Kapitän ist, äußerte sich ebenfalls zur Vertragsverlängerung: „Meine Familie fühlt sich in Bochum wohl, das Stadion und die Castroper Straße sind meine zweite Heimat geworden, der VfL ist mein Zuhause.“ Hofmann hatte sich zuletzt von einer schweren Verletzung Ende der vergangenen Saison zurückgekämpft.


Foto: Philipp Hofmann (VfL Bochum) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

