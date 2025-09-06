Samstag, September 6, 2025
Vier Verletzte nach Teileinsturz von Supermarktdach in Lauchringen
Vier Verletzte nach Teileinsturz von Supermarktdach in Lauchringen

Lauchringen (dts Nachrichtenagentur) – Am Samstagnachmittag ist in Lauchringen das Dach eines Supermarktes teilweise eingestürzt. Wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilte, war der Kassenbereich am stärksten betroffen.

Nach ersten Erkenntnissen wurden vier Personen verletzt, zwei davon schwer. Lebensgefahr besteht jedoch nicht, wie es hieß. Der Rettungsdienst brachte alle Verletzten in ein Krankenhaus.

Zum Zeitpunkt des Einsturzes gegen 17:40 Uhr befanden sich Kunden und Angestellte in dem Supermarkt. Nach Angaben der Polizei sollen sich nun keine Personen mehr in dem Gebäude aufhalten. Die Ermittlungen zur Ursache des Teileinsturzes dauern an.


Foto: Rettungswagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

