Freitag, Oktober 17, 2025
VW-Vorsitzender Blume soll als Porsche-Chef abgelöst werden

Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) – VW-Chef Oliver Blume wird den Vorstandsvorsitz bei Porsche wohl abgeben. Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats der Porsche AG habe den Vorsitzenden des Aufsichtsrats ermächtigt, mit Blume Gespräche über eine „einvernehmliche vorzeitige Beendigung“ seiner Bestellung als Mitglied des Vorstands von Porsche aufzunehmen, teilte Porsche am Freitag mit.

Demnach steht als möglicher Nachfolger Porsche Michael Leiters, ehemaliger Chief Executive Officer von McLaren Automotive Limited, zur Verfügung. Die Verhandlungen mit Leiters würden aufgenommen. Blume soll weiterhin als Vorsitzender des Vorstands der Volkswagen AG tätig sein.


