Wadephul sieht Verhandlungsbereitschaft des Mullah-Regimes

Genf (dts Nachrichtenagentur) – Außenminister Johann Wadephul (CDU) sieht im Konflikt zwischen Israel und dem Iran Verhandlungsbereitschaft beim Regime in Teheran. „Für die Bundesregierung möchte ich erklären, dass wir froh sind, dass wir heute sehr ernsthafte Gespräche führen konnten“, sagte er am Freitag nach einem Treffen der Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens mit ihrem iranischen Amtskollegen Abbas Araghtschi in Genf.

Die ganze Region sei in einer außerordentlich kritischen Situation, und es sei das gemeinsame Bestreben, eine weitere Eskalation zu vermeiden und in Verhandlungen weiterzukommen. „Das gute Ergebnis heute ist, dass wir den Raum verlassen, mit dem Eindruck, dass die iranische Seite grundsätzlich bereit ist, über alle wichtigen Fragen weiter zu sprechen“, so Wadephul.

Für die Europäer sei es wichtig, dass man beteiligt werde. „Aber vor allen Dingen ist von großer Bedeutung, dass die Vereinigten Staaten von Amerika an diesen Verhandlungen und einer Lösung beteiligt werden.“ Das Nuklearprogramm des Iran sehe man mit großer Sorge und für Deutschland sei es von herausragender Bedeutung, dass die Sicherheitsinteressen des Staates Israel gewahrt bleiben. „Das werden wir bei allen weiteren Gesprächen priorisieren“, sagte der Minister.



