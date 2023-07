Ein Kommentar von Jack McIntyre, Portfoliomanager bei Brandywine Global, Teil von Franklin Templeton, zur gestrigen Fed-Sitzung, auf der die Zinssätze auf den höchsten Stand seit 22 Jahren angehoben wurden:

„Diese Anhebung war wahrscheinlich einer der am besten vorbereiteten Schritte der Fed in diesem Jahr. Es wurde erwartet, dass die Fed die Zinsen um 25 Basispunkte anhebt, und genau das hat sie getan. Es war eine „Luftnummer“, aber das ist nicht weiter tragisch, denn so hat die Fed bis zu ihrer nächsten Sitzung Ende September genügend Zeit, um eine Reihe von Wirtschaftsdaten zu analysieren.

In der Zwischenzeit sollten Anlegen den von Powell hervorgehobenen Lohnkostenindex im Auge behalten. Dies könnte der nächste marktbeeinflussende Faktor sein, und er wird am Freitag erwartet. Die Fed interpretiert die Wirtschaftsdaten genauso wie der Rest des Marktes, so dass selbst die Zentralbanker noch nicht wissen, ob sie mit der Straffung der Zinssätze fertig sind oder eine längere Pause einlegen werden. Wir alle sind wieder von den Daten abhängig.

Anleger sollten bedenken, dass die Geldpolitik der Fed bei sinkender Inflation automatisch noch restriktiver wird, da der reale, inflationsbereinigte Leitzins steigt.“

Warten auf die Wirtschaftsdaten

Foto von Jack McIntyre (Quelle: Brandywine / Franklin Templeton)

Tipp: Dividenden ausländischer Aktien werden doppelt besteuert,

dieses Finanztool erledigt Deine Rückerstattung

Kennen Sie schon das neue Wirtschaftsmagazin „Paul F„? Jetzt bei Readly lesen.

Eine kostenlose Leseprobe von Paul F gibt es bei United Kiosk. Ebenfalls finden Sie die aktuelle Ausgabe im Lesezirkel von Sharemagazines.