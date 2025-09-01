Montag, September 1, 2025
Werder leiht Bayer-Stürmer Boniface aus

Bremen (dts Nachrichtenagentur) – Victor Boniface verlässt Bayer 04 Leverkusen und wechselt auf Leihbasis für ein Jahr zum Ligakonkurrenten SV Werder Bremen.

Das teilten die Leverkusener am Montagabend mit. Bayer 04 einigte sich demnach mit den Norddeutschen auf einen Transfer des nigerianischen Mittelstürmers, der im Januar 2023 vom belgischen Spitzenklub Union Saint-Gilloise ins Rheinland gekommen war. Zuletzt war ein Transfer zum AC Mailand am Medizincheck gescheitert.

„Wir haben mit Patrik Schick, Christian Kofane und Victor Boniface aktuell drei Stürmer für eine Position. Deswegen war es in Victors und auch in unserem Interesse, hier zu einer guten Lösung zu kommen“, sagte Bayers Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. „Bei Werder kann Boni auf Topniveau hoffentlich neu durchstarten und seine Klasse unter Beweis stellen.“


Foto: Victor Boniface (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

