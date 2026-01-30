Wincent Weiss neu an Spitze der Album-Charts

Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Wincent Weiss steht mit „Hast du kurz Zeit“ an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Es ist nach „Vielleicht irgendwann“ (2021) und „Wincents weisse Weihnachten“ (2023) das dritte Nummer-eins-Werk des Singer-Songwriters.

Louis Tomlinson erreicht mit „How Did I Get Here?“ den zweiten Rang, die Metalband „Megadeth“ landet mit dem gleichnamigen Album auf Platz drei. Dick Brave, das Alter Ego von Sänger Sasha, schafft es mit „Back For Good“ auf den vierten, The Butcher Sisters („Das Schwarze Album“) auf den fünften Rang.

In den Single-Charts ist das Podium dank Taylor Swift („The Fate Of Ophelia“, eins), Raye („Where Is My Husband“, zwei) und Zara Larsson („Lush Life“, drei) komplett weiblich besetzt.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.



Foto: Wincent Weiss mit dem „Nummer 1 Award“ am 30.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts