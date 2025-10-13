Montag, Oktober 13, 2025
spot_img
StartNachrichtenWM-Quali: Deutschland müht sich in Nordirland zum Sieg
Nachrichten

WM-Quali: Deutschland müht sich in Nordirland zum Sieg

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Belfast (dts Nachrichtenagentur) – Die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation gegen Nordirland mit 1:0 gewonnen.

Das entscheidende Tor erzielte Nick Woltemade nach einer Ecke von David Raum. Die Partie war von intensiven Zweikämpfen geprägt, wobei die Nordiren physisch stark auftraten und die deutsche Mannschaft immer wieder unter Druck setzten.

In der ersten Halbzeit hatte Deutschland Schwierigkeiten, klare Torchancen zu kreieren. Die Nordiren verteidigten kompakt und suchten ihrerseits immer wieder den Weg nach vorne. Ein Abseitstor der Gastgeber wurde jedoch nicht anerkannt. Die deutsche Mannschaft konnte sich erst nach und nach mehr Spielanteile sichern und ging schließlich durch Woltemades Treffer in Führung.

In der zweiten Halbzeit versuchte Nordirland, den Druck zu erhöhen, doch die deutsche Abwehr hielt stand. Torhüter Oli Baumann zeigte sich in entscheidenden Momenten aufmerksam und verhinderte den Ausgleich. Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten blieb es beim knappen Sieg für Deutschland, das damit seine Spitzenposition in der Gruppe A weiter festigte.


Foto: Oliver Baumann (Deutsche Nationalmannschaft) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
Weimer widerspricht Merz bei Veggie-Wurst-Verbot
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing