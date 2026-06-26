Women on Top Award 2026 fördert erstmals auch Handwerksmeisterinnen

Düsseldorf, 25. Juni 2026 – Zum fünften Mal verleihen Nena Brockhaus und Franca Lehfeldt mit ihrer Medienplattform Women on Top Media den WOT Award. Was als konkrete Förderung für junge Frauen begann, die für ihre Zukunft ins finanzielle Risiko gegangen sind, entwickelt sich 2026 zu einem noch breiteren Bekenntnis für Chancen- und Bildungsgerechtigkeit in Deutschland.

WOT Award erweitert Förderung auf das Handwerk

Neben der Rückzahlung eines Studienkredits wird in diesem Jahr erstmals auch eine Meisterausbildung ausgezeichnet. In den vergangenen fünf Jahren haben Brockhaus und Lehfeldt mit Women on Top Media bereits sechs Studienkredite in Höhe von insgesamt 180.000 Euro zurückgezahlt. In diesem Jahr finanziert das Unternehmerpaar Nathalie und Frank Thelen den Studienkredit.

Damit setzen beide ein deutliches Zeichen: „Herkunft darf in Deutschland nicht darüber entscheiden, welchen Bildungsweg junge Menschen einschlagen können und welche Karrierechancen ihnen offenstehen.“

Nena Brockhaus erklärt: „Das war gelebtes Leistungsglück heute Abend. Es berührt mich zutiefst, wenn ich sehe, wie zwei junge Frauen ab heute schuldenfrei in ihre Zukunft gehen. Dass wir jetzt eine Zukunftsmeisterin haben, ist eine Liebeserklärung an meinen Vater, der als Handwerksmeister unserer Familie alles ermöglicht hat.“

Franca Lehfeldt ergänzt: „Women on Top – das sind fünf Jahre Einsatz für Chancengerechtigkeit! Heute können wir sagen: Proof of Concept ist abgeschlossen.“

Partnerschaft mit der Bayernwerk Akademie

Über die Erweiterung der Initiative auf das Handwerk freut sich Sabrina Hanna, CEO der Bayernwerk Akademie.

„Mit der diesjährigen Auszeichnung haben wir unser eigenes Meisterwerk geschaffen. Gemeinsam mit Franca und Nena und der Bayernwerk Akademie schaffen wir eine nachhaltige Initiative, in der wir Jahr für Jahr künftig eine Zukunftsmeisterin würdigen und somit echte Chancengleichheit von Studium und Handwerk leben.“

Die erste ausgezeichnete Zukunftsmeisterin Lena Widenmayer ergänzt: „Ich freue mich wahnsinnig über die diesjährige Auszeichnung, da ich durch die Bayernwerk Akademie und Women on Top eine wahnsinnige Wertschätzung erfahren habe. Ich freue mich sehr, jetzt ein Teil der WOT-Familie zu sein. Und somit auch ein Vorbild als erste Pionierin für alle zukünftigen Zukunftsmeisterinnen sein zu dürfen.“

Prominente Unterstützung für Bildungsgerechtigkeit

Auch Anna Loos und Jan Josef Liefers unterstützten die Initiative und ihre Botschaft, dass Herkunft in Deutschland nicht über Bildungswege, Chancen und Karrieren entscheiden darf. Das Schauspielerpaar reiste eigens nach Düsseldorf, um die Veranstaltung im Schillings im Schauspielhaus zu begleiten.

Im Live-Interview machten beide deutlich, wie wichtig es ist, junge Menschen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft zu stärken und ihnen den Mut zu geben, ihren eigenen Weg zu gehen.

Anna Loos sagte: „Ihr schafft Rolemodels. Die gehen raus in die Welt, die wurden unterstützt und die werden es weitergeben.“

Jan Josef Liefers ergänzte: „Ich bin ein Mann, der ein hundertprozentiges, lupenreines Erziehungsbild von Frauen ist.“

Gäste aus Politik, Wirtschaft und Sport

Zahlreiche prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft, Sport und Medien folgten der Einladung. Unter ihnen Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul, Ex-Nationaltorhüter Roman Weidenfeller, Deutschlands erfolgreichste Olympionikin Isabell Werth, Journalist Paul Ronzheimer sowie Unternehmer Caspar Brockhaus.

Wirtschaftstalk über Fachkräfte und Karrierechancen

Einen besonderen Akzent setzte Heinrich Deichmann im Women on Top Wirtschaftstalk mit Investorin Sibylle Wilhelm. Vor dem Hintergrund wachsender Sorgen um Ausbildungsreife, Fachkräftesicherung und Chancengerechtigkeit diskutierten beide über die Situation junger Menschen am Arbeitsmarkt, die Bedeutung beruflicher Ausbildung sowie Karrierewege von Frauen und Männern.

Brockhaus und Lehfeldt sehen sich nach diesem Abend in ihrer Initiative bestärkt und wollen ihr Engagement für Chancen- und Bildungsgerechtigkeit langfristig weiter ausbauen.

Bildcredits © Luisa Esch

Quelle PR + Presseagentur textschwester GmbH & Co.KG