World Management Congress 2025: PM-International verkündet Rekordwachstum, digitale Expansion und weltweite Expansion

PM-International begrüßte über 5.000 TOP-Leader aus mehr als 50 Ländern auf seinem World Management Congress 2025 in Frankfurt am Main. Das Event zeigte den Erfolg, die internationale Stärke und das anhaltende Engagement des Unternehmens für den Direktvertrieb.

Für Rekord-Wachstum ausgezeichnet

In seiner Rede blickte PM-International Gründer & CEO Rolf Sorg auf ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr zurück. Das Unternehmen wurde bereits zum fünften Mal in Folge mit dem DSN Bravo International Growth Award ausgezeichnet, ein bisher einmaliger Erfolg. Die Auszeichnung würdigt PM-Internationals Spitzenposition als das schnellst-wachsende internationale Unternehmen in der Direktvertriebsbranche.

Rolf Sorg berichtete über die weltweite Entwicklung des Unternehmens. FitLine, die Premium-Marke von PM-International für Gesundheit, Fitness und Schönheit, steht kurz davor, den nächsten Meilenstein von 1 Milliarde verkaufter Produkte zu erreichen. Dabei hob er besonders die Bedeutung des neu eingeführten FitLine TopShape* hervor, das sich bereits jetzt als echter Gamechanger erweist, mit +1 Million zufriedener Kunden weltweit.

Die PM-International Gruppe erzielte 2024 einen Außenumsatz in Rekordhöhe von 3,25 Milliarden US-Dollar. Rolf Sorg betonte, dass die Direktvertriebsbranche aktuell zwar vor Herausforderungen steht, PM-International jedoch weiterhin organisch und kontinuierlich wächst. Dank klarer Strategie, starker Marke und dem Fokus auf den Menschen verzeichnete das Unternehmen in den ersten fünf Monaten 2025 ein weltweites Umsatzplus von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In Deutschland konnte PM-International seinen Umsatz im Mai 2025 um 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresvergleichsmonat steigern.

„Unser Ziel ist es, die Lebensqualität von Millionen weltweit zu verbessern. Und wir sind bereit für weiteres Wachstum: Wir sehen ein globales Marktpotenzial von 49,3 Milliarden US-Dollar und 23,5 Millionen Stammkunden. Unsere Vision, sowie die Beständigkeit und Leidenschaft unserer Vertriebspartner treiben unser Unternehmen an, während wir international weiter expandieren und innovativ bleiben“, so Rolf Sorg.

Meilenstein in der Digitalisierung

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung war die Vorstellung des neuen All-in-One-eShops von PM-International. Die neue Plattform ist der bislang größte Meilenstein in der digitalen Transformation des Unternehmens.

Rolf Sorg: „Direktvertrieb ist einfach: Es geht um Kunden, um ihre Zufriedenheit und um Produkte mit echtem Mehrwert – Produkte, die immer wieder gekauft werden. Ein Unternehmen, das von seinen Produkten getragen wird, steht für echten Direktvertrieb. Genau deshalb führen wir unseren neuen eShop ein: Damit Kunden noch einfacher bestellen, genießen und zurückgeben können.“

Chief Marketing Officer Wojciech Foremnik und Chief Technology Officer Márton Fülöp stellten die wichtigsten Funktionen vor. „Die neue Lösung wurde mit klarem Fokus auf unsere Vertriebspartner entwickelt. Alles ist an einem Ort gebündelt“, erklärt Fülöp. Der neue Shop integriert Künstliche Intelligenz, personalisierte und replizierbare Kundenshops für jeden Vertriebspartner, einen noch einfacheren Zugang zu Produktinformationen, ein übersichtliches Layout sowie ein benutzerfreundliches Design. Kunden und Vertriebspartner profitieren zudem von praktischen Erfahrungsberichten, Best Practices und einem neu integrierten Lifestyle-Bereich mit Rezepten und Ernährungstipps.

„Unsere Plattform beinhaltet zudem ein KI-gestütztes CRM-System, das personalisierte Empfehlungen und eine noch gezieltere Kundenansprache ermöglicht“, ergänzt Foremnik. „Diese Innovation ist weit mehr als nur ein digitales Update: Sie ist ein strategisches, zukunftssicheres Werkzeug, das unsere weltweiten Vertriebsteams im Alltag optimal unterstützt.“

Auch die FitLine App wurde umfassend überarbeitet. Sie bietet jetzt eine neue Benutzeroberfläche, interaktive Widgets und Split-Screens für eine noch leichtere Navigation. Dank Alexa-Integration lassen sich Produkterinnerungen und Routinen nun auf verschiedene Smart-Home-Systeme und Geräte synchronisieren, und das in mehreren Sprachversionen. Außerdem gibt es personalisierte Einstellungen und flexible Erinnerungssysteme, die das Nutzererlebnis weiter verbessern und die Kundenbindung stärken.

FitLine und Weltklasse-Athleten im Rampenlicht

PM-International lud mehrere Spitzensportler auf den Kongress ein, die live auf der Bühne von ihren Erfahrungen mit den FitLine-Produkten berichteten. Mit dabei waren:

Kevin Kuske, vierfacher Olympiasieger und zweifacher Silbermedaillengewinner im Bobfahren – der erfolgreichste deutsche Athlet der Winterspiele;

Aline Albrecht, aktuell Platz 11 im Snowboardcross-Weltcup und Schweizer Vize-Meisterin;

Jean Carletti, Judo-Europameister;

Franchesca Santi, erfolgreiche Turnerin mit Gold- und Silbermedaillen bei den Südamerikanischen Meisterschaften;

und Toru Horie, Vize-Juniorenmeister der US Open und French Open im Tennis.

Ihre eindrucksvollen Erfahrungsberichte zeigten einmal mehr, welche Resultate sie mit FitLine erzielen konnten.

Neue Märkte, nächste Meilensteine

Mit Blick in die Zukunft kündigte PM-International die Erweiterung seiner Hauptsitze sowie die Erschließung von sechs neuen Märkten in den kommenden zwei Jahren an. Darunter weitere Standorte in Europa mit neuen Büros in Kasachstan und Rumänien sowie Markteintritte in Kolumbien, Peru, Vietnam und China.

Auch die Zahl der Direct Sales Center (DSC) wächst weltweit weiter: In den letzten zwölf Monaten wurden fünf neue Zentren eröffnet, für dieses Jahr sind acht weitere geplant.

Ausblick 2025: Die Zukunft mit PM-International

PM-International startete stark ins Jahr 2025 und baut auf seinem bisherigen Wachstum auf. Der Fokus liegt weiterhin auf Technologie, Weiterbildung und Zusammenhalt, um weiteren Erfolg und organisches Wachstum voranzutreiben.

Die PM We Care Stiftung wächst ebenfalls weiter und unterstützt inzwischen über 6.600 Patenkinder weltweit. Das nächste Ziel ist, durch die Partnerschaft mit World Vision insgesamt 10.000 Kinder zu unterstützen.

*Biotin trägt zu einem normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen bei und Zink trägt zu einem normalen Fettsäurestoffwechsel bei

Bild Über 5.000 TOP Leader besuchten den World Management Congress 2025

Quelle PM-International AG