Gut a Feeling!

Trendsetter Prebiotics: XO SODA

Seit über einem Jahr begeistert XO SODA in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Belgien und Großbritannien mit seinen leckeren Prebiotic-Soda-Produkten. Die Getränke verbinden erfrischenden Geschmack mit funktionaler Wirkung – eine Kombination, die genau den Puls der Zeit trifft. Immer mehr Menschen achten auf ihre Darmgesundheit, möchten bewusst genießen und gleichzeitig etwas für ihr Wohlbefinden tun. Prebiotics sind gefragter denn je, weil sie gezielt die guten Darmbakterien unterstützen, das Immunsystem stärken und ein gesundes Mikrobiom fördern. Auf ganz natürliche Weise lässt sich Gesundheit damit unkompliziert in den Alltag integrieren – und gleichzeitig richtig genussvoll erleben. XO SODA ist für alle, die Lust auf eine erfrischende Alternative zu klassischen Softdrinks haben und einen bewussten, frischen Lebensstil genießen.

Trendsetter XO SODA – drei Fragen an Laurids Schäkel (Head of Commercial XO SODA DACH)

1. Woher kommt der Trend?

Der Trend zu Prebiotic Sodas entsteht, weil viele Menschen in westlichen Gesellschaften zu wenige Ballaststoffe über stark verarbeitete Lebensmittel aufnehmen. Gleichzeitig wächst das Interesse an Darmgesundheit und funktionellen Lebensmitteln, die Genuss und Wohlbefinden verbinden. Prebiotic Sodas setzen hier an: Sie unterstützen die Darmflora und bringen „Gut Health“ genussvoll in den Alltag – denn wenn es dem Darm gut geht, profitiert der ganze Körper. Die Szene bezeichnet den Darm daher als “Zentrum für Longevity“.

2. Wie wirken Prebiotic Sodas?

Prebiotic Sodas liefern präbiotische Ballaststoffe – unverdauliche Pflanzenfasern, die unsere Darmbakterien nähren. So fördern sie ein gesundes Mikrobiom, unterstützen Verdauung, Abwehrkräfte und Wohlbefinden. Gleichzeitig sind unsere Drinks kalorien- und zuckerarm und eine erfrischende Möglichkeit, Gesundheit und Genuss unkompliziert in den Alltag zu integrieren. Im Vergleich dazu sind Probiotika lebende Bakterien, die sich im Körper ganz von alleine ansiedeln, wenn genügend Ballaststoffe vorhanden sind.

3. Was ist das Besondere an XO SODA Prebiotics?

Bei XO SODA steht der Geschmack immer an erster Stelle – erfrischend, vollmundig und unverwechselbar. Und on Top hat jede Dose 6 g präbiotische Ballaststoffe – so viel wie in 250 g Brokkoli – dabei weniger Kalorien als ein Apfel und 100 % natürlich. XO SODA unterstützt unsere Darmgesundheit und fördert das allgemeine Wohlbefinden, ohne Kompromisse beim Genuss. So vereint es funktionale Wirkung mit erfrischendem Geschmack für einen modernen Wellness-Lifestyle.

Auf den Geschmack gekommen? Die Sorten von XO SODA

XO SODA gibt es aktuell in diesen leckeren und erfrischenden Sorten – und weil wir uns nicht entscheiden wollen, nehmen wir sie gleich alle:

Watermelon – fruchtig frisch und einfach köstlich

– fruchtig frisch und einfach köstlich Tropical – wie Urlaub auf Knopfdruck

– wie Urlaub auf Knopfdruck Red Berries – weich, harmonisch und voller Beere

– weich, harmonisch und voller Beere Ginger Lemon – spicy, sauer, mit Glow-Faktor

Die Dose ist Einwegpfand und kann überall dort zurückgegeben werden, wo Einweggetränkeverpackungen verkauft werden.

Über XO SODA

XO SODA ist eine Marke für präbiotische Erfrischungsgetränke aus Großbritannien. Die Produktion und der Vertrieb des gesamten DACH-Raums liegt in Deutschland. XO SODA vereint als erste präbiotische Soda-Brand Europas echten Geschmack mit funktionalen Vorteilen. Jede Sorte enthält präbiotische Ballaststoffe, ist zucker- und kalorienarm sowie vollständig pflanzenbasiert. In weniger als zwei Jahren hat sich XO SODA zu einer starken Marke im europäischen Getränkemarkt entwickelt. Die Produkte sind bereits in über 10.000 Verkaufsstellen in ganz Europa erhältlich, darunter führende Einzelhändler wie Rewe, Edeka, Spar, Albert Heijn und Whole Foods. Mit dem Anspruch, das Getränkeangebot im Handel neu zu definieren, positioniert sich XO SODA als moderne Alternative zu herkömmlichen Softdrinks – für Konsument:innen, die Wert auf Geschmack und einen bewussten Lebensstil legen.

Die XO SODA Produkte sind deutschlandweit in vielen Filialen von Edeka, Rewe, Famila, Combi, Markant und V-Markt verfügbar. Sie kosten ab 1,49 € pro Dose.

