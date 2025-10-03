Self Love in a Can – XO SODA

Gen Z war gestern. Jetzt kommt Next Gen Soda.

Prebiotic Sodas erobern gerade im Sturm die Welt und verbinden, was lange getrennt war – puren Geschmack und echtes Wohlbefinden. XO SODA ist genau das: eine Limonade, die nicht nur erfrischt, sondern auch gut tut, mit funktionalen Inhaltsstoffen und einem Design, das wie ein Moodboard für gute Laune wirkt. Exotische Fruchtsorten treffen auf Ballaststoffe, haben dabei so gut wie keinen Zucker und wenig Kalorien. Das Ergebnis ist ein Drink, der nicht nur Durst löscht, sondern Körper und Lifestyle unterstützt – denn Darmgesundheit und Präbiotika sind längst kein Nischenthema mehr sondern vielmehr der Schlüssel zu schöner Haut, gesunden Abwehrkräften und allgemeinem Wohlbefinden. Im Gegensatz zu Probiotika (lebende Bakterien) und Postbiotika (deren Stoffwechselprodukte) setzt XO auf das Prinzip „nähren statt ersetzen“. So wird der Darm von innen gestärkt – auf natürliche Weise.

XO SODA. Mehr Balance. Mehr Wohlgefühl. Und mehr Leichtigkeit.

Taste it. Feel it. Live it. Darum lieben wir XO SODA

Darmgesundheit ist längst kein Nischenthema mehr sondern viel mehr der Schlüssel zu schöner Haut, gesunden Abwehrkräften und allgemeinem Wohlbefinden. XO SODA wirkt dank seiner Inhaltsstoffe als perfekter Allrounder für unseren Alltag und hat in einer Dose alles drin, was wir brauchen (und was nicht):

6 g präbiotische Ballaststoffe pro Dose

Kalorienarm: Weniger als 15 kcal pro 100 ml

Zuckerarm: Max. 2,5 g Zucker pro 100 ml

100 % rein pflanzlich

Ohne künstliche Zusatzstoffe

XO SODA. Schmeckt gut. Tut gut.

What’s your Flavour? Die Sorten von XO SODA

Auf den Geschmack kommt es an. Darum kommt die erfrischende Limonade von XO SODA in diesen leckeren Sorten:

Watermelon – fruchtig frisch und einfach köstlich

Tropical – wie Urlaub auf Knopfdruck

Red Berries – weich, harmonisch und voller Beere

Ginger Lemon – spicy, sauer, mit Glow-Faktor

Die Dose ist Einwegpfand und kann überall dort zurückgegeben werden, wo Einweggetränkeverpackungen verkauft werden.

Über XO SODA

XO SODA ist eine Marke für präbiotische Erfrischungsgetränke aus Großbritannien. Die Produktion und der Vertrieb des gesamten DACH-Raums liegt in Deutschland. XO SODA vereint als erste präbiotische Soda-Brand Europas echten Geschmack mit funktionalen Vorteilen. Jede Sorte enthält präbiotische Ballaststoffe, ist zucker- und kalorienarm sowie vollständig pflanzenbasiert. In weniger als zwei Jahren hat sich XO SODA zu einer starken Marke im europäischen Getränkemarkt entwickelt. Die Produkte sind bereits in über 10.000 Verkaufsstellen in ganz Europa erhältlich, darunter führende Einzelhändler wie Rewe, Edeka, Spar, Albert Heijn und Whole Foods. Mit dem Anspruch, das Getränkeangebot im Handel neu zu definieren, positioniert sich XO Soda als moderne Alternative zu herkömmlichen Softdrinks – für Konsument:innen, die Wert auf Geschmack und einen bewussten Lebensstil legen.

Bildcredit © XO SODA

Die XO SODA Produkte sind im ausgewählten LEH sowie Online ab September unter xosoda.co erhältlich. Sie kosten ab 1,49 € pro Dose.

