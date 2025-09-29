Montag, September 29, 2025
spot_img
StartNachrichtenZahl der Cannabis-Konsumenten nach Teillegalisierung kaum verändert
Nachrichten

Zahl der Cannabis-Konsumenten nach Teillegalisierung kaum verändert

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Zahl der cannabisbezogenen Straftaten ist nach der Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland stark zurückgegangen.

Das geht aus dem Zwischenbericht des Projekts EKOCAN hervor, das die Auswirkungen des Konsumcannabisgesetzes (KCanG) untersucht. Im Jahr 2024 verzeichnete die Polizeiliche Kriminalstatistik rund 100.000 Strafverfahren weniger als im Vorjahr. Besonders Kleinkonsumierende profitieren von der Gesetzesänderung, da der Besitz geringer Mengen zum Eigenbedarf nun legal ist.

Die Evaluation zeigt zudem, dass die Zahl der Konsumierenden sich kaum verändert hat. Im Jahr 2024 konsumierten schätzungsweise 5,3 Millionen Erwachsene Cannabis. Der Anteil des Medizinalcannabis deckte etwa zwölf bis 14 Prozent des Gesamtbedarfs, während Anbauvereinigungen weniger als 0,1 Prozent der benötigten Menge produzierten. Die Auswirkungen auf den Gesundheitsschutz sind laut Jakob Manthey, der das Projekt koordiniert, noch nicht vollständig absehbar. Er sieht in der geringen Anzahl der Anbauvereinigungen ein mögliches Problem und fordert einfachere Rahmenbedingungen für deren Genehmigung und Betrieb.

Daniel Kotz, der die Projektleitung in Düsseldorf innehat, erklärte, dass der sinkende Trend im Anteil der jugendlichen Konsumierenden auch nach der Teillegalisierung anhält. Allerdings betreibt etwa ein Zehntel der jugendlichen Konsumierenden weiterhin einen riskanten Umgang mit Cannabis, was die Wahrscheinlichkeit für Gesundheitsprobleme erhöht. Der Abschlussbericht des Projekts wird im April 2028 erwartet.


Foto: Vorstellung des ersten Zwischenberichtes zur Evaluation des Konsumcannabisgesetzes am 29.09.2025, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
Dax am Mittag weiter im Plus – 100-Tage-Linie setzt Stopp-Schild
Nächster Artikel
Drohnenvorfälle: Kiesewetter fordert Ausrufung des Spannungsfalls
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing