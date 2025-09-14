Sonntag, September 14, 2025
spot_img
StartNachrichtenZauberkünstler Chris Ehrlich ermahnt rauchende Crew-Mitglieder
Nachrichten

Zauberkünstler Chris Ehrlich ermahnt rauchende Crew-Mitglieder

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Herford (dts Nachrichtenagentur) – Der Magier Chris Ehrlich bekennt sich zu „Marotten“ zu denen gehört, dass er gelegentlich seine Crew-Mitglieder maßregelt. „Wenn die Leute aus unserer Crew rauchen – und das tun natürlich viele – dann bin ich der, der sie immer wieder anspricht und fragt: `Mensch, überleg doch noch mal, ist das gut für deine Gesundheit`“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Sonntagausgabe).

Auch vor seinem Bruder Andreas machen diese „Eigenheiten“ nicht halt. Für Auftritte lege Chris Andreas persönlich die Klamotten zurecht, „weil das sonst katastrophal in die Hose gehen würde“, sagte Chris Ehrlich der NOZ. Eitel sei er jedoch nur auf der Bühne: „Privat bin ich, ich will nicht sagen, anspruchslos, aber da laufe ich vielleicht auch mal in Sandalen herum. Aber ohne Socken.“


Foto: Zigarette (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
Politiker und Verbraucherschützer kritisieren Bahn-Sparpläne
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing