ZERO WASTE MIT EVERDROP

Bei der Arbeit, zu Hause oder unterwegs – überall produzieren wir Unmengen an Abfall. Jährlich gelangen Millionen Tonnen Plastik in unsere Meere und belasten Mensch, Tier und Umwelt. everdrop setzt dem entgegen und folgt dem Zero-Waste-Prinzip: Weniger Müll, mehr Nachhaltigkeit. Das gilt auch für das einwegplastikfreie everdrop Hand- und Body Wash, das unserem Refill-Konzept folgt. Die Flasche muss nur einmal gekauft werden und kann dann immer wieder verwendet werden. Das vegane Hand- und Body Wash kann bequem von zu Hause aus in regelmäßigen Abständen angemischt und genossen werden – ganz ohne schlechtes Gewissen!

Mit dem everdrop Hand & Body Wash bekommt unsere Haut alles, was sie braucht: Reinigung, Pflege und die Kraft der Natur. Denn in den everdrop Natural Care Produkten steckt nur das, was es wirklich braucht: natürliche, biologische Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Bio-Aloe Vera. Keine unnötigen Zusätze, keine unnötige Chemie, kein Mikroplastik. Durch die innovative Pulverform wird das Hand & Body Wash Powder erst zu Hause zu Gel verwandelt – und verzichtet somit wie alle everdrop Produkte auf Einweg-Plastikmüll.

Gleichzeitig werden viele CO2 Emissionen im Transport eingespart, da nur leichte Pulver-Sachets und keine schweren Flaschen voller Flüssigkeit transportiert werden. Die Sachet-Verpackung kann bedenkenlos im Altpapier recycelt werden. Die r-HDPE-Flasche vom Body Wash wurde so konzipiert, dass sie besonders lange und immer wieder verwendet werden kann – und mit ihrer minimalistischen, zeitlos-schlichten Optik in jedes Badezimmer passt.

Das Hand Wash von everdrop NATURAL CARE im Überblick:

● Hautverträglichkeit an sensibler Haut von dermatest mit “sehr gut” bewertet

● feuchtigkeitsspendend, hautpflegend, rückfettend

● für alle Hauttypen geeignet

● reinigt mild, ohne auszutrocknen

● mit Bio-Haferöl und Bio-Aloe Vera

● duftet nach Zitrone, Zedernholz und Lavendel

● nachhaltig und mit Liebe hergestellt

● spart bis zu 82% CO2 Emissionen im Transport ein

Das Body Wash von everdrop NATURAL CARE im Überblick:

● feuchtigkeitsspendend, hautpflegend, rückfettend

● reinigt mild, ohne auszutrocknen

● mit Bio-Olivenöl und Bio-Aloe Vera

● für alle Hauttypen geeignet

● Sachet-Verpackung kann nach Gebrauch bedenkenlos im Altpapier recycelt werden

● nachhaltig & mit Liebe hergestellt

● spart bis zu 83% CO2 Emissionen im Transport ein

Die Produkte von everdrop können einzeln oder im persönlichen Abo-Paket online auf everdrop.de gekauft werden. Im Abo lassen sich die Lieferintervalle ganz einfach festlegen und können für alle Folgelieferungen jederzeit angepasst werden – spart Zeit und Geld.

Quelle Sonja Berger Public Relations