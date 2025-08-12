Dienstag, August 12, 2025
ZEW-Konjunkturerwartungen sinken im August deutlich

Mannheim (dts Nachrichtenagentur) – Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland haben sich in der Umfrage vom August 2025 deutlich verschlechtert. Sie liegen mit 34,7 Zählern um 18,0 Punkte unter dem Vormonatswert, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte.

Die Finanzmarktexperten seien vom angekündigten EU-US-Handelsabkommen enttäuscht, kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die aktuellen Ergebnisse. „Beigetragen haben zudem die schlechten Wirtschaftszahlen aus dem zweiten Quartal 2025.“ Insbesondere verschlechtere sich der Ausblick für die Chemie- und Pharmaindustrie. „Stark betroffen sind auch der Maschinenbau, die Metallproduktion sowie die Automobilbranche“, so Wambach.

Die Einschätzung der aktuellen konjunkturellen Lage sank ebenfalls. Der Lageindikator für Deutschland liegt mit -68,6 Punkten um 9,1 Punkte unter dem Vormonatswert.

Obwohl die ersten Schätzungen für das Wachstum der Eurozone im zweiten Quartal 2025 besser ausfielen als jene für Deutschland, verschlechterten sich die Erwartungen für die Währungsunion ebenfalls. Diese liegen aktuell mit 25,1 Punkten um 11,0 Punkte unter dem Vormonatswert. Auch die Einschätzung der konjunkturellen Lage ging zurück. Mit -31,2 Zählern liegt sie aktuell um 7,0 Punkte unter dem Vormonatswert.


Foto: ZEW (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

