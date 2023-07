Das ZillergrundRock Luxury Mountain Resort rockt den Bergsommer

High-End-Genuss hat im ZillergrundRock seinen Platz. Mit dem #bestskypoolever2 und der Kulinarik-Boutique Rocky 7. In luftigen Höhen über die ZillergrundRock – the Bridge wandeln, ein Shooting auf der Cloud 7. Es ist Zeit für alpinen Urlaub mit Twist.

Special moments, wohin man sich wendet. Ein architektonisches Meisterwerk setzt in luftiger Höhe die Bergwelt in Szene wie sie schöner nicht sein könnte. Im Sky Spa ist Zeit für good vibes. Der #bestskypoolever2 auf zwei Ebenen vermittelt das befreite Gefühl, sich treiben lassen zu können und der Natur entgegen zu schwimmen. In der Hängeliege abhängen und auf die Berge rausblinzeln. Die Alpin Rock Terrasse ist der place to be nach dem heißen Saunaaufguss. 3.000 m2 außergewöhnliche Wellness, ob im Sky Spa, im Indoor-Zillerpool oder im Nature Spa am Gebirgsbach, geben Körper und Geist ihre Energie zurück. Jeden Dienstag bleibt zur Spa & Poolnight das Nature Spa bis 22.30 geöffnet, der #bestskypoolever2 im Sky Spa für Erwachsene ab 16 Jahre ebenso.

Move your body – das sportlich-aktive Team des ZillergrundRock weiß, wo es lang geht. Die umliegenden Berge kennen die Naturburschen und Mädels wie ihre Westentasche. Sie erwarten Berg-Enthusiasten zum Skifahren am Gletscher, zum Wandern und Biken und bringen die Glücksgefühle ganz nah. So wie die Haubenküche im Rocky 7.

Das Boutique-Restaurant verführt mit einem legeren Gourmeterlebnis. Und nicht nur das: Die ZillergrundRock Gourmetpension verwöhnt mit kulinarischem Hochgenuss fast rund um die Uhr. Innovation par excellence, das ist das ZillergrundRock Mountain Luxury Resort, persönlich geführt von den Eigentümern Melly und Chris Pfister mit Familie. Lässig, chillig und elegant verführt es zum Genießen und Erleben im einmaligen ZillergrundRock Spirit – direkt am Naturpark.

Bild Fotograf Michael Huber ZillergrundRock Luxury Mountain Resort

Quelle mk Salzburg