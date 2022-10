ZUM WELTSPARTAG: TRADE REPUBLIC BAUT SPARANGEBOT ERHEBLICH AUS UND IST NUN EUROPAS GRÖßTER ANBIETER VON ETF- UND AKTIENSPARPLÄNEN

Pünktlich zum Weltspartag erweitert Trade Republic, Europas größte Sparplattform, sein Sparangebot für Kunden deutlich: Mit der Aufnahme von rund 1.000 neuen ETFs bietet Trade Republic nun Europas größte Auswahl an kostenlosen ETF- und Aktiensparplänen. Mit Vanguard, Invesco oder VanEck stehen nun auch weitere ETF-Emittenten zur Auswahl. Dazu bietet Trade Republic neue exklusive Investmentprodukte, mit denen Kunden einfach und günstig in Themen wie Big Tech oder Nachhaltigkeit und Klimawandel investieren können. Alle Sparpläne können nun ab einem Euro gestartet werden und per Lastschrift vom eigenen Girokonto eingezogen werden.

„Trade Republic ist das Zuhause für Sparer in ganz Europa. Über die Hälfte unserer Kunden schließen ihren allerersten Sparplan bei uns ab”, sagt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic. „Mit den neuen ETFs kann jeder Europäer zu jedem Budget kostenlos anfangen zu sparen. Durch den automatischen Lastschrifteinzug vom Girokonto wird das Sparen noch einfacher. Nach dem Start vom Handel mit Aktienbruchteilen ist dies ein weiterer Schritt, um den Vermögensaufbau zu demokratisieren.”

Um das ETF-Angebot zu erweitern, nimmt Trade Republic neue Emittenten wie Vanguard, Invesco und VanEck in sein Portfolio auf. Ab sofort können Kunden nun in knapp 2.400 ETFs investieren, hinzu kommen 2.500 Aktiensparpläne. Alle Sparpläne sind dauerhaft kostenfrei und ab einem Euro besparbar.

Hinzu kommen neue exklusive Produkte, mit denen Kunden einfach, sicher und günstig in Themen und Megatrends, wie Big Tech oder Nachhaltigkeit und Klimawandel, investieren können. „Mit diesen Anlageprodukten gehen wir auf einen großen Wunsch unserer Kunden ein”, fügt Christian Hecker hinzu. „Viele Menschen wollen ihr Geld in Dinge anlegen, die sie aus dem eigenen Leben kennen. Mit Trade Republics ,Top Themen’ ermöglichen wir Kunden nun, in große Megatrends zu investieren und so Vermögen aufzubauen.”

Alle Funktionen werden im Monat November schrittweise an die Kunden ausgerollt. Mit diesen Updates erweitert Trade Republic sein Sparangebot deutlich und bestätigt seine einzigartige Positionierung als größte europäische Sparplattform. Neben ETF- und Aktiensparplänen bietet das Unternehmen auch den Handel mit Voll- und Teilaktien, ETFs, Derivaten und Kryptowährungen über ein einziges, einfach zu bedienendes Produkt mit der Zuverlässigkeit eines regulierten Finanzinstituts. Heute erreicht Trade Republic damit bereits 340 Millionen Menschen in 17 europäischen Märkten.

Bild Symbolfoto

Quelle TRADE REPUBLIC BANK GMBH