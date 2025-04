1. Bundesliga: Augsburg und Frankfurt trennen sich torlos

Augsburg (dts Nachrichtenagentur) – Im ersten Sonntagsspiel des 30. Bundesliga-Spieltags haben sich der FC Augsburg und Eintracht Frankfurt 0:0 getrennt.

Beide Mannschaften zeigten sich von Beginn an kämpferisch, konnten jedoch zunächst kaum gefährliche Torchancen herausspielen. Augsburg hatte im ersten Durchgang einen Tick mehr vom Spiel, wirklich zwingende Aktionen gab es aber auch von den Hausherren nicht zu sehen.

In der zweiten Halbzeit nahm die Begegnung etwas an Fahrt auf. Für einen erhöhten Puls beim Heimpublikum sorgte unter anderem ein Pfostenschuss durch den eingewechselten Mergim Berisha in der 66. Minute. Auch danach wirkte es so, als ob die Partie sich einem Treffer nähern würde – am Ende blieb es aber bei der Punkteteilung.

In der Tabelle rückt Augsburg auf den neunten Platz vor, während die Eintracht weiterhin auf dem dritten Rang steht. Für die Fuggerstädter geht es am Samstagnachmittag in Leverkusen weiter, Frankfurt ist am Samstagabend gegen RB Leipzig gefordert.



Foto: Jean-Mattéo Bahoya (Eintracht Frankfurt) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts