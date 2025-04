1. Bundesliga: BVB dreht Borussen-Duell gegen Gladbach

Dortmund (dts Nachrichtenagentur) – Borussia Dortmund hat am 30. Spieltag der Bundesliga einen knappen 3:2-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach errungen.

Die Partie im Westfalenstadion begann mit einer überraschenden Führung der Gäste durch Kō Itakura in der 24. Minute. Doch die Dortmunder zeigten sich unbeeindruckt und glichen durch Serhou Guirassy in der 41. Minute aus. Kurz vor der Pause erhöhte Felix Nmecha auf 2:1, bevor Daniel Svensson in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den Vorsprung auf 3:1 ausbaute.

In der zweiten Halbzeit versuchte Mönchengladbach, das Spiel zu drehen. Kevin Stöger verkürzte in der 57. Minute per Elfmeter auf 3:2, nachdem ein Foul von Felix Nmecha an Tim Kleindienst durch den VAR überprüft und bestätigt worden war. Trotz weiterer Bemühungen gelang es den Gästen nicht, den Ausgleich zu erzielen. Dortmund verteidigte den Vorsprung geschickt und sicherte sich wichtige drei Punkte im Kampf um die europäischen Plätze.

Der Sieg bedeutete für Dortmund nicht nur das Überholen von Mönchengladbach in der Tabelle, sondern auch das Verkürzen des Rückstands auf die internationalen Plätze.



Foto: Felix Nmecha (Borussia Dortmund) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts