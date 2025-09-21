Sonntag, September 21, 2025
Nachrichten

1. Bundesliga: Borussia Dortmund siegt knapp gegen VfL Wolfsburg

Dortmund (dts Nachrichtenagentur) – Borussia Dortmund hat sich zum Abschluss des 4. Bundesliga-Spieltags gegen den VfL Wolfsburg mit 1:0 durchgesetzt.

Karim Adeyemi erzielte in der 20. Minute das entscheidende Tor für die Gastgeber. Der Treffer fiel nach einem Fehlpass von Wolfsburgs Maehle, den Sabitzer abfing und Ryerson bediente. Adeyemi nutzte die Vorlage und schoss den Ball aus etwa 18 Metern unhaltbar ins rechte Eck.

Im weiteren Spielverlauf gelang es den Wolfsburgern nicht, die gut organisierte Abwehr der Dortmunder zu überwinden. Trotz einiger Offensivaktionen, insbesondere durch Guirassy, blieb der VfL ohne Torerfolg. Die Dortmunder verteidigten ihren Vorsprung geschickt und ließen nur wenige Chancen der Gäste zu. Der BVB zeigte sich spielerisch überlegen und kontrollierte weite Teile der Partie.

In der Schlussphase versuchte Wolfsburg, den Druck zu erhöhen, konnte jedoch keine entscheidenden Akzente setzen. Die Dortmunder Abwehr um Schlotterbeck und Bensebaini stand sicher und ließ keine gefährlichen Abschlüsse zu. Mit diesem Sieg festigte Borussia Dortmund seine Position in der oberen Tabellenhälfte, während Wolfsburg weiter auf den ersten Auswärtssieg der Saison warten muss.


Foto: Karim Adeyemi (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

