Sonntag, September 21, 2025
Bundesliga: Gladbach holt spätes Unentschieden in Leverkusen

Leverkusen (dts Nachrichtenagentur) – Borussia Mönchengladbach hat am 4. Bundesliga-Spieltag gegen Bayer 04 Leverkusen ein 1:1-Unentschieden erreicht.

In der Nachspielzeit erzielte Haris Tabakovic per Kopfball den Ausgleich für die Gäste. Zuvor hatte Malik Tillman in der 70. Minute die Werkself in Führung gebracht.

Das Spiel begann mit einer dominanten Phase der Leverkusener, die sich jedoch zunächst keine klaren Torchancen erarbeiten konnten. Gladbach verteidigte kompakt und setzte immer wieder Nadelstiche in der Offensive.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Leverkusen den Druck und ging schließlich durch Tillmans Treffer in Führung. Doch die Borussia gab nicht auf und wurde in der Nachspielzeit für ihren Einsatz mit dem ersten Saisontreffer belohnt.


Foto: Aleix Garcia (Bayer Leverkusen) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

