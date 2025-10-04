Samstag, Oktober 4, 2025
1. Bundesliga: Bremen erringt knappen Heimsieg gegen St. Pauli

Bremen (dts Nachrichtenagentur) – Am sechsten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der SV Werder Bremen im Weserstadion gegen den FC St. Pauli mit 1:0 gewonnen.

Die Bremer legten einen Traumstart hin: Eine Hereingabe von Njinmah klärte Smith in der zweiten Minute genau vor die Füße von Mbangula und der vollstreckte trocken aus 17 Metern ins linke Eck. Die schnelle Antwort verpasste in der siebten Minute Pereira Lage, der aus kurzer Distanz nicht an Hein vorbeikam.

Werders Chance zum 2:0 ließ in der neunten Minute Sugawara liegen, der Neuzugang aus der Premier League zielte zu mittig und Vasilj lenkte das Leder über den Kasten. In der 23. Minute traf Coulibaly völlig freistehend den Ball nicht richtig und das Rund flog klar drüber. Die knappe grün-weiße Führung zur Halbzeit war damit durchaus verdient.

In der zweiten Hälfte erhöhte die Blessin-Elf den Druck, allerdings ohne echte Durchschlagskraft zu kreieren. Die Hausherren verteidigten sauber und setzten immer mal selbst Nadelstiche.

In der 84. Minute war Schmid frei durch, legte quer auf den eingewechselten Covic und der kam im Duell nicht an Vasilj vorbei. In der vierten Minute der Nachspielzeit steuerte der eingewechselte Boniface allein auf den Kasten zu, verpasste aber die endgültige Entscheidung. Dennoch reichte es für die Steffen-Truppe.

Bremen kann sich damit tabellarisch vorerst auf Platz elf verbessern, St. Pauli bleibt Neunter.

In den Parallelspielen der 1. Bundesliga gab es die folgenden Ergebnisse: Leverkusen – Union Berlin 2:0, Dortmund – Leipzig 1:1, Augsburg – Wolfsburg 3:1.


Foto: Justin Njinmah (Werder Bremen) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

