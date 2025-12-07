Sonntag, Dezember 7, 2025
1. Bundesliga: BVB schlägt Hoffenheim und baut Heimserie aus

Dortmund (dts Nachrichtenagentur) – Borussia Dortmund hat sich zum Abschluss des 13. Spieltags der Fußball-Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim mit 2:0 durchgesetzt.

In der ersten Halbzeit gelang Julian Brandt kurz vor der Pause der Führungstreffer, nachdem er eine Vorlage von Yan Couto verwertete. Die Partie war bis dahin ausgeglichen, doch Dortmund nutzte seine Chancen effektiver.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Nico Schlotterbeck auf 2:0, nachdem Felix Nmecha ihm den Ball nach einer Flanke aufgelegt hatte. Hoffenheim bemühte sich um den Anschluss, konnte jedoch die gut organisierte Dortmunder Abwehr nicht überwinden. Trotz einiger Wechsel und Offensivbemühungen blieb die TSG ohne Torerfolg.

Dortmunds Torhüter Gregor Kobel zeigte eine solide Leistung und hielt seinen Kasten sauber. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac festigte mit diesem Sieg ihre Position in der Top 3 und bleibt zu Hause ungeschlagen. Hoffenheim hingegen verpasste die Chance, sich im Rennen um die Champions-League-Plätze weiter zu etablieren.


Foto: Julian Brandt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

