Sonntag, Oktober 19, 2025
spot_img
StartNachrichten1. Bundesliga: Freiburg erkämpft spätes Remis gegen Frankfurt
Nachrichten

1. Bundesliga: Freiburg erkämpft spätes Remis gegen Frankfurt

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Freiburg (dts Nachrichtenagentur) – Im ersten Sonntagsspiel des siebten Bundesliga-Spieltags hat der SC Freiburg zu Hause ein spätes 2:2-Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt erkämpft.

Die Partie begann mit einem frühen Schock für die Gäste, als Derry Scherhant in der zweiten Minute nach einem katastrophalen Fehlpass von Robin Koch das 1:0 für Freiburg erzielte. Doch die Frankfurter fanden allmählich ins Spiel und konnten durch einen Doppelpack von Jonathan Burkardt die Partie drehen. Er traf in der 18. und 38. Minute und sicherte seiner Mannschaft die Führung zur Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel umkämpft, doch die Frankfurter Defensive hielt den Angriffen der Freiburger zunächst stand. Trainer Dino Toppmöller nahm mehrere Wechsel vor, um frische Kräfte ins Spiel zu bringen und die knappe Führung zu verteidigen. Auch Freiburgs Trainer Julian Schuster schöpfte sein Kontingent aus – mit Erfolg: Der eingewechselte Vincenzo Grifo sicherte den Breisgauern in der 87. Minute mit seinem Ausgleichstreffer einen Punkt.

In der Tabelle bleibt Frankfurt durch das Unentschieden auf dem siebten Platz, während die Freiburger auf den neunten Rang abrutschen. Für die Eintracht geht es am Mittwoch in der Champions League gegen den FC Liverpool weiter, Freiburg ist am Tag darauf in der Europa League gegen den FC Utrecht gefordert.


Foto: Jonathan Burkardt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
Headhunterin: US-Führungskräfte offen für Wechsel nach Europa
Nächster Artikel
Chinas Rolle auf Europas Arzneimittelmarkt wächst
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing