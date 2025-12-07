Sonntag, Dezember 7, 2025
1. Bundesliga: HSV gewinnt Nordderby gegen Bremen

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Im ersten Sonntagsspiel des 13. Bundesliga-Spieltags hat der Hamburger SV das Nordderby gegen Werder Bremen 3:2 gewonnen.

In einem wilden Spiel, welches von intensiven Zweikämpfen und sehenswerten Toren geprägt war, gingen die Bremer zunächst durch Jens Stage in Führung. Der Treffer fiel kurz vor der Halbzeitpause, als Stage nach einem Ballverlust der Hamburger im Aufbauspiel aus 18 Metern ins rechte untere Eck traf.

Nach der Pause erhöhten die Hausherren den Druck und glichen durch Albert Lokonga (63. Minute) aus, der im Strafraumgewühl die Übersicht behielt und den Ball ins Tor schob. Wenig später brachte Luka Vuskovic die Hamburger in der 75. Minute mit einem artistischen Hackentor nach einem Freistoß in Führung. Doch Werder Bremen zeigte Comeback-Qualitäten und erzielte direkt im Gegenzug durch Justin Njinmah den Ausgleich. Nach einem Doppelpass mit Sugawara verwandelte Njinmah aus neun Metern ins rechte untere Eck. Aber der HSV blieb dran und konnte in der 84. Minute durch den eingewechselten Yussuf Poulsen erneut in Führung gehen. Das war auch zugleich der Siegtreffer.

In der Tabelle rutschen die Bremer auf den elften Platz ab, während der HSV auf dem 13. Rang bleibt. Für die Hamburger geht es am Samstag bei Hoffenheim weiter, die Bremer sind am Tag darauf gegen Stuttgart gefordert.


Foto: Albert Sambi Lokonga (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

