Samstag, November 29, 2025
spot_img
StartNachrichten2. Bundesliga: Bochum schlägt Fürth klar - Hertha siegt weiter
Nachrichten

2. Bundesliga: Bochum schlägt Fürth klar – Hertha siegt weiter

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Kiel/Fürth/Braunschweig (dts Nachrichtenagentur) – Hertha BSC hat sich am 14. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gegen Holstein Kiel mit 1:0 durchgesetzt.

Das entscheidende Tor fiel in der 75. Minute durch Dawid Kownacki, der nach einer Flanke von Fabian Reese per Kopf traf. Kownacki kehrte nach einer zweimonatigen Verletzungspause zurück und feierte ein gelungenes Comeback.

Parallel dazu gewann Eintracht Braunschweig mit 2:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Erencan Yardimci erzielte das zweite Tor für Braunschweig, nachdem Max Marie die Gastgeber in der 34. Minute in Führung gebracht hatte.

In Fürth setzte sich der VfL Bochum mit einem klaren 3:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth durch. Philipp Hofmann, Ibrahima Sissoko und Farid Alfa-Ruprecht trugen sich bereits in den ersten 17 Minuten in die Torschützenliste ein.


Foto: Noel Futkeu (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
Dröge kritisiert Klimapolitik der Regierung als "zukunftsvergessen"
Nächster Artikel
Piastri gewinnt Katar-Sprint vor Russell und Norris
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing