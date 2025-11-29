Samstag, November 29, 2025
Dröge kritisiert Klimapolitik der Regierung als "zukunftsvergessen"

Hannover (dts Nachrichtenagentur) – Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge kritisiert die Ankündigung der Bundesregierung, das europäische Verbrenner-Aus lockern zu wollen.

Dem Fernsehsender Phoenix sagte sie am Samstag: „Wir haben diese Woche erlebt, dass die Koalition gesagt hat, Klimaschutz interessiert uns wirklich gar nicht.“ Die schwarz-rote Regierungskoalition stelle mit dem Verbrenner-Aus „auf europäischer Ebene zentrale Klimaschutzentscheidungen“ infrage. „Das ist aus meiner Sicht eine zukunftsvergessene Politik.“

Dröge erklärte, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sei „der falsche Bundeskanzler“ und er mache „die falsche Politik“. Das zeige sich auch beim „Chaos über die Rente, wo die Koalition sich vollständig zerlegt hat“. Das schaffe „eine Art von Verunsicherung im Land, die ich für fatal halte“, so Dröge.


Foto: Katharina Dröge am 29.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

