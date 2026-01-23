2. Bundesliga: Darmstadt siegt – Bielefeld erkämpft Remis

Darmstadt/Bielefeld (dts Nachrichtenagentur) – Der SV Darmstadt 98 hat am 19. Spieltag der 2. Bundesliga sein Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg mit 2:0 gewonnen, während sich Arminia Bielefeld und Holstein Kiel nach einer turbulenten Partie 2:2 unentschieden getrennt haben.

Am Böllenfalltor brauchten die Lilien Geduld, ehe sie ihre Überlegenheit auch auf der Anzeigetafel abbildeten. In der 60. Minute brachte Hiroki Akiyama Darmstadt in Führung. Nürnberg bemühte sich anschließend um eine Antwort, lief jedoch immer wieder in die stabile Defensive der Hessen. Die Entscheidung fiel in der 75. Minute: Luca Marseiler nutzte einen Konter und erhöhte mit einem Lupfer aus kurzer Distanz auf 2:0. In der Schlussphase verteidigte Darmstadt den Vorsprung souverän und ließ keinen Treffer der Gäste mehr zu.

Auf der Bielefelder Alm erlebten die Zuschauer ein Spiel mit zwei sehr unterschiedlichen Halbzeiten. Holstein Kiel ging zunächst in Führung, als Leon Schneider in der 33. Minute unglücklich ins eigene Tor traf. Kurz vor der Pause baute Ivan Nekic den Vorsprung der Gäste per Kopf nach einer Ecke auf 2:0 aus (45.+2). Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild: Bielefeld erhöhte den Druck und kam in Überzahl zurück, nachdem Nekic in der 68. Minute Gelb-Rot gesehen hatte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Joel Grodowski in der 70. Minute zum 1:2. Die Arminia drängte weiter und wurde in der 87. Minute belohnt, als der eingewechselte Noah Sarenren Bazee aus kurzer Distanz zum 2:2 einköpfte. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es beim Remis.



Foto: Hiroki Akiyama (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts