Freitag, Januar 23, 2026
spot_img
StartNachrichtenBundesliga: St. Pauli und HSV trennen sich torlos
Nachrichten

Bundesliga: St. Pauli und HSV trennen sich torlos

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Das Hamburger Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV ist am Freitagabend im Millerntor-Stadion torlos 0:0 geendet.

In einer von Beginn an intensiven, aber chancenarmen Partie neutralisierten sich am 19. Bundesliga-Spieltag beide Mannschaften über weite Strecken. Der HSV hatte im ersten Durchgang etwas mehr Ballbesitz, kam gegen die kompakt stehende Defensive der Kiezkicker jedoch kaum zu klaren Abschlüssen. St. Pauli blieb offensiv ebenfalls harmlos, sodass sich das Geschehen meist im Mittelfeld abspielte.

Nach dem Seitenwechsel nahm die Begegnung leicht an Fahrt auf. Die Gastgeber wirkten nun mutiger und kamen durch Distanzschüsse von Arkadiusz Pyrka sowie einen Volley von Danel Sinani zu ihren besten Möglichkeiten, doch HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes parierte jeweils sicher. Auf der Gegenseite sorgten Standardsituationen für etwas Gefahr, unter anderem per Kopf durch Luka Vuskovic, ohne dass der Ball den Weg ins Tor fand.

Trotz mehrerer Wechsel auf beiden Seiten gelang keinem Team der entscheidende Treffer. Damit blieb es bei einem leistungsgerechten Remis ohne Tore.


Foto: Danel Sinani (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
US-Börsen uneinheitlich – Intel-Zahlen enttäuschen Anleger
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing