2. Bundesliga: Darmstadt verteidigt in Kiel vorerst Tabellenführung

Kiel/Kaiserslautern/Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Am 8. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der SV Darmstadt 98 die Tabellenführung vorerst verteidigt. Bei Holstein Kiel spielten die Südhessen 1:1 unentschieden.

Kiel war über weite Strecken die gefährlichere Mannschaft, ließ aber lange Zeit beste Gelegenheiten ungenutzt verstreichen. Besser machten es zunächst die Gäste, als Isac Lidberg knapp zehn Minuten nach Wiederanpfiff die Lilien mit seinem achten Saisontor in Führung brachte. Der Schwede zog von links in die Mitte und setzte den Ball vom Strafraumrand ins rechte Eck. In der 66. Minute antwortete David Zec dann für Holstein mit dem Ausgleich. Am Sonntag können Hannover und Elversberg noch an Darmstadt vorbeiziehen.

Zeitgleich setzte sich der 1. FC Kaiserslautern bei Fritz-Walter-Wetter auf dem Betzenberg gegen den VfL Bochum mit 3:2 durch. Auch die Pfälzer betrieben zeitweise fahrlässigen Chancenwucher, konnten sich jedoch schlussendlich durch zwei Tore von Ivan Prtajin und eines von Paul Joly belohnen. Für die Bochumer trafen Gerrit Holtmann und Philipp Hofmann.

Im Berliner Olympiastadion durfte die Hertha derweil gegen Preußen Münster ihren ersten Heimerfolg der Saison feiern. Nachdem ein Traumtor von Fabian Reese wegen einer minimalen Abseitsstellung wieder aberkannt worden war, erzielte Sebastian Grönning die ersten beiden Heimtreffer für den BSC. Etienne Amenyido verkürzte in der Schlussphase noch für Münster. Der Anschluss kam jedoch zu spät.



Foto: Marcel Schuhen (SV Darmstadt 98) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts