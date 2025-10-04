Samstag, Oktober 4, 2025
spot_img
StartNachrichten2. Bundesliga: Darmstadt verteidigt in Kiel vorerst Tabellenführung
Nachrichten

2. Bundesliga: Darmstadt verteidigt in Kiel vorerst Tabellenführung

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Kiel/Kaiserslautern/Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Am 8. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der SV Darmstadt 98 die Tabellenführung vorerst verteidigt. Bei Holstein Kiel spielten die Südhessen 1:1 unentschieden.

Kiel war über weite Strecken die gefährlichere Mannschaft, ließ aber lange Zeit beste Gelegenheiten ungenutzt verstreichen. Besser machten es zunächst die Gäste, als Isac Lidberg knapp zehn Minuten nach Wiederanpfiff die Lilien mit seinem achten Saisontor in Führung brachte. Der Schwede zog von links in die Mitte und setzte den Ball vom Strafraumrand ins rechte Eck. In der 66. Minute antwortete David Zec dann für Holstein mit dem Ausgleich. Am Sonntag können Hannover und Elversberg noch an Darmstadt vorbeiziehen.

Zeitgleich setzte sich der 1. FC Kaiserslautern bei Fritz-Walter-Wetter auf dem Betzenberg gegen den VfL Bochum mit 3:2 durch. Auch die Pfälzer betrieben zeitweise fahrlässigen Chancenwucher, konnten sich jedoch schlussendlich durch zwei Tore von Ivan Prtajin und eines von Paul Joly belohnen. Für die Bochumer trafen Gerrit Holtmann und Philipp Hofmann.

Im Berliner Olympiastadion durfte die Hertha derweil gegen Preußen Münster ihren ersten Heimerfolg der Saison feiern. Nachdem ein Traumtor von Fabian Reese wegen einer minimalen Abseitsstellung wieder aberkannt worden war, erzielte Sebastian Grönning die ersten beiden Heimtreffer für den BSC. Etienne Amenyido verkürzte in der Schlussphase noch für Münster. Der Anschluss kam jedoch zu spät.


Foto: Marcel Schuhen (SV Darmstadt 98) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
Staatsrechtler: Bundeswehr-Drohnenabwehr braucht keine GG-Änderung
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing