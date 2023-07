allygatr investiert in weltweit erstes „TikTok-as-a-Service“-Startup

clipvert bietet ab sofort als erstes Unternehmen weltweit “TikTok-as-a-Service” für Recruiting und Employer Branding an. Das Social-Media-Marketing Startup aus Berlin baut maßgeschneiderte TikTok-Kanäle für Unternehmen auf und übernimmt das komplette Handling.

TikTok ist die am schnellsten wachsende Social-Media Plattform der Welt und hat sich in den letzten Jahren zu einer der beliebtesten Plattformen für Kurzvideos entwickelt. Dabei erreicht sie ein breites Publikum, insbesondere junge Menschen – alleine in Deutschland hat die App mehr als 20 Millionen User:innen, die pro Tag durchschnittlich 90 Minuten TikTok nutzen. clipvert hat das enorme Potenzial von TikTok im Bereich des Personalwesens erkannt.

Mit dem “TikTok-as-a-Service”-Dienst von clipvert können Unternehmen den gesamten Prozess des TikTok-Recruitings und Employer Brandings an erfahrene Expert:innen auslagern. Das Team von clipvert übernimmt die Konzeption, Erstellung und Verwaltung der TikTok-Kanäle im Einklang mit den individuellen Anforderungen und Zielen der Unternehmen. Die Expert:innen wissen den TikTok-Algorithmus zu nutzen und Inhalte authentisch zu vermitteln. So bauen sie nicht nur eine große Reichweite, sondern auch eine Beziehung zu potenziellen Bewerber:innen und eine starke Arbeitgebermarke auf.

Vorteile des “TikTok-as-a-Service” liegen auf der Hand

Unternehmen können sich voll und ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, während clipvert ihnen den Zugang zu einer der am schnellsten wachsenden Plattformen bietet. Durch den gezielten Einsatz von TikTok können Unternehmen ihre Reichweite erhöhen, eine aktive Community aufbauen und ihr Arbeitgeberimage stärken – und mithilfe von clipvert ganz ohne den Einsatz eigener Ressourcen.

clipvert ist das weltweit erste Unternehmen, das die innovative Lösung ‘TikTok-as-a-Service’ anbietet. Dahinter steht die Berliner Hochformat GmbH von Ronja Dornfeld, eine der bekanntesten deutschen TikTok-Unternehmerinnen. Gemeinsam mit dem VC allygatr hat clipvert bereits Unternehmen wie die opta data-Gruppe und den Berliner „Device as a Service“-Anbieter everphone überzeugt.

“TikTok hat eine unglaubliche Reichweite und bietet Unternehmen eine einzigartige Möglichkeit, Talente anzusprechen und ihre Arbeitgebermarke zu präsentieren. clipvert ist der ideale Partner, um Unternehmen bei der Umsetzung erfolgreicher TikTok-Strategien zu unterstützen”, so Benjamin Visser, CEO und Founder von allygatr. Der Berliner VC hat mit Hochformat sein 22. Venture im Portfolio. Neben Hochformat ist allygatr unter anderem in die Berufsorienterungs- und Recruitingapp nextx, den Recruiting-as-a-Service Anbieter Searchtalent und die Benefits-as-you-like-App emplu investiert.

Bild: @allygatr – allygatr-CEO Benjamin Visser und Hochformat-CEO Ronja Dornfeld – mit ihrem neuen gemeinsamen Venture clipvert bieten sie weltweit erstmalig ‚TikTok-as-a-Service‘ an“

Quelle allygatr