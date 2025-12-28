Der Erholung auf der Spur: Winterliche Ruhe. Alpine Genussmomente

Winterurlaub am Kronplatz mit alpiner Balance

Im Alpinhotel Keil am Fuße des Kronplatzes verschmelzen Wintersport, Wellness und kulinarische Höhepunkte zu einem unvergleichlichen Wintererlebnis. Hier treffen alpine Bewegung und erholsame Auszeiten aufeinander – stilvoll, bewusst und voller Genussmomente. So entsteht ein perfekt ausbalancierter Winterurlaub, der sowohl auf der Piste als auch in der Idylle der verschneiten Berglandschaft begeistert.

Architektur der Ruhe und Achtsamkeit

Das Haus empfängt seine Gäste mit einer Atmosphäre von Ruhe und Harmonie. Warme Naturmaterialien, feine Details und ein durchdachtes Lichtkonzept prägen die Räume. Die Architektur wirkt offen, unaufdringlich und zugleich geborgen. Stil und Achtsamkeit sind hier spürbar zu Hause und verleihen jedem Moment einen Hauch von Eleganz.

Entspannung im animAlpina Spa

Nach einem Tag in der verschneiten Bergwelt führt der Weg ins animAlpina Spa. Im beheizten Indoor Outdoor Rooftop Panoramapool mit Blick über die Pustertaler Berge lässt man die Seele baumeln, während Dampf und klare Alpenluft den Alltag vergessen machen. Saunen, wohltuende Massagen und gezielte Anwendungen schenken Balance und Wohlgefühl. Ein modernes Fitnessstudio rundet das Angebot für aktive Gäste ab.

Kulinarik nach dem alpInspiration Konzept

Die Küche des Hauses folgt der alpInspiration. In der offenen Showküche entstehen aus frischen regionalen Zutaten kreative Gerichte, direkt vor den Augen der Gäste zubereitet. Das vitAlpina Konzept verbindet Genuss und Vitalität. Der Tag beginnt mit frisch gepressten Säften, Obst und ausgewogenen Frühstücksideen und endet mit feinen leichten Geschmackserlebnissen.

Weinbegleitung mit Leidenschaft

Der Hausherr, selbst leidenschaftlicher Sommelier, begleitet die Menüs mit erlesenen Weinen aus dem hauseigenen Raritätenkeller. Mit Fachwissen und Begeisterung teilt er seine Leidenschaft mit Gästen, für die Kulinarik ein wesentlicher Bestandteil des ganzheitlichen Urlaubserlebnisses ist.

Rückzugsorte in Zimmern und Suiten

Auch die Zimmer und Suiten sind Refugien für Ruhe und Eleganz. Familien genießen großzügige Junior Suiten, Paare entspannen in eleganten Suiten mit Terrasse oder Infrarotstühlen. Seit Sommer 2024 ergänzt das Guesthouse Keil das Ensemble mit modernen Suiten, alpiner Eleganz und Panoramablick.

Nachhaltigkeit mit Verantwortung

Nachhaltigkeit ist im Alpinhotel Keil fest verankert. Eine Hackschnitzelanlage sorgt für umweltfreundliche Wärme, Photovoltaik liefert eigenen Strom und Einwegplastik wird konsequent vermieden. Mit einem klar definierten Klimaneutralitätskonzept setzt das Hotel auf Zukunftsfähigkeit ohne Kompromisse bei Komfort und Qualität.

Winterurlaub mit Haltung

So entsteht ein Winterurlaub mit Haltung, geprägt von Authentizität, sportlicher Vitalität und dezentem Luxus. Das Alpinhotel Keil steht für nachhaltige Erholung, bei der Aktivität und Entspannung in perfektem Gleichgewicht verschmelzen – ein alpines Erlebnis, das lange nachwirkt.

Alpinhotel Keil

Hans v. Perthalerstr. 20

39030 Olang

+39 0474 496716

info@alpinhotel.it

Webseite

Bild My Just Alpine Breakfast Fotograf/Bildcredits Kottersteger Alpinhotel Keil

Quelle mk Salzburg