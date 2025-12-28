Winter in Bestform: Ein Skiurlaub im Turmhotel Victoria Davos

Winterurlaub in Davos mit direktem Pistenzugang

Wer im Winter nach Davos reist, versteht schnell, warum dieser Ort seit Generationen Skifahrer begeistert. Das Turmhotel Victoria, eines der prägendsten Häuser in Davos Dorf, ist der ideale Ausgangspunkt, um die Davos Klosters Mountains zu erkunden. Nur wenige Schritte sind es vom Hotel zur Parsennbahn. Sonnige Hänge, weite Abfahrten, klassische Carvingpisten und Strecken, die sich harmonisch in die alpine Landschaft einfügen, erwarten die Wintersportler. Die Parsenn verbindet die beiden Orte Davos und Klosters und zählt mit über 100 Kilometern zum grössten Skigebiet der Region.

Kulinarische Vielfalt im Turmhotel Victoria

Nach der letzten Abfahrt geht es direkt zum nächsten Highlight: zur feinen Küchenkunst des Turmhotels. Chefkoch Maik zaubert kreative Gerichte, die dem Haus zu Recht seinen guten Ruf eingebracht haben. Im La Terrasse trifft alpine Küche auf moderne Ideen. Das Kirchner’s Stübli mit seiner gemütlichen Bündner Holzstube ist der perfekte Ort für echte Klassiker wie ein richtig gutes Käsefondue. Im Restaurant Victoria gibt es eine Mischung aus Schweizer Lieblingsgerichten und internationalen Klassikern. Und wenn abends in der Turmstübli Bar das Kaminfeuer knistert, ist die entspannte Stimmung garantiert.

Wohnen mit Blick auf die Davoser Bergwelt

Die 97 Zimmer und Suiten des Hotels bieten Rückzugsorte in verschiedenen Stilrichtungen – von den gemütlichen Comfort-Zimmern bis hin zu den grosszügigen Superior- und Premium-Suiten. Viele Zimmer und Suiten eröffnen einen Blick auf die Davoser Bergwelt und fangen jenes besondere Licht ein, das morgens klar und abends in tiefe Blautöne übergeht. Gästen, die höchsten Komfort schätzen, stehen Turm- und Panoramasuiten sowie die über 80 m² grosse President Suite mit Rundumblick über Davos zur Verfügung.

Entspannung in der hoteleigenen Saunawelt

Die hoteleigene Saunawelt mit zwei finnischen Saunen, einem Dampfbad und einem schönen Ruhebereich sorgt für Ruhe nach dem Skitag. Auf Wunsch kann der Spa-Bereich auch privat reserviert werden – ideal für Paare oder Gäste, die Wert auf exklusive Erholung legen.

Zentrale Lage und nachhaltige Mobilität

Neben Komfort und Atmosphäre überzeugt auch die Lage mit handfesten Vorteilen. Der Bahnhof Davos Dorf ist zu Fuss erreichbar und mit der Davos Klosters Gästekarte können Hotelgäste ab der ersten Übernachtung den öffentlichen Verkehr in der Region kostenlos nutzen – ein Pluspunkt für alle, die gerne ohne Auto unterwegs sind.

Winterangebot Alpenwoche 7 für 6

Gästen, die sich etwas mehr Zeit für den Winter nehmen möchten, bietet das Turmhotel Victoria die Alpenwoche 7 für 6 an. Sieben Nächte bleiben, aber nur sechs Nächte bezahlen. Im Preis inbegriffen ist ein tägliches Bündner Vier-Gänge-Menü. Dieses Arrangement verbindet aktive Tage in der Bergluft mit genussvollen Abenden und eignet sich ideal für eine winterliche Auszeit in Davos.

****Turmhotel Victoria Davos

Alte Flüelastrasse 2

7260 Davos Dorf

+41 81 4175300

hotel@victoria-davos.ch

Webseite

Bild Das Turmhotel im verschneiten Davos Dorf Turmhotel Victoria Davos @Davos

Quelle mk Salzburg