Grand Opening mit fulminanter Sound- und Lightshow

Mercedes-Benz eröffnet AMG Brand Center Hamburg für sportliche Spitzenmodelle

International 11. Erlebniswelt der Luxus-Automobilmarke mit Stern

Mit einer fulminanten Laser-Show, begleitet vom Sound leistungsstarker Motoren und einem emotionalen Countdown eröffnete die Mercedes Benz AG am 18. September 2025 das AMG Brand Center Hamburg. Das Grand Opening der weltweit 11. exklusiven Repräsentanz der Premiumfahrzeugmarke mit Stern stand ganz im Zeichen der AMG-Markenidentität, die international für automobile Höchstleistung, Exklusivität, Effizienz und ein hochdynamisches Fahrerlebnis steht.

Gekleidet in die Brand-Farben Schwarz und Rot feierten 250 Gäste diesen besonderen Anlass. Darunter zahlreiche prominente Persönlichkeiten wie Mariella Ahrens, Boris Entrup, Susi Kentikian, Michael Stich, Jörg Knör, Alexandru und Patricija Ionel, Raúl Richter, Laila Hamidi, Hamid Mossadegh, Kim Gloss, Kim-Sarah Brandts, Melissa Ortiz-Gomez, Emil Kusmirek, Leni Summer und Bettina Schliephake-Burchardt. Durch den Abend führte Moderatorin Rebecca Mir mit Musik von Tom Gaebel & His Orchestra und Catering von Cornelia Poletto.

Nach zehn internationalen Standorten wie Tokio, Toronto oder Shanghai und einem in Essen gibt es ab sofort eine zweite Marken- und Produkterlebniswelt für Fahrzeug-Enthusiasten in Deutschland. Das AMG Brand Center Hamburg befindet sich in einem ikonischen Gebäude mit beeindruckendem Design am Friedrich-Ebert-Damm 115. Auf zwei Etagen und mehr als 1.400 m² Fläche wird ein intensives Markenerlebnis der Spitzenautomobile mit Stern geboten.

„Es ist ein starkes Signal und Zukunftsversprechen an unseren Wirtschaftsstandort“, bekräftigte Matthias Kallis, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Mercedes-Benz Niederlassungen in Hamburg und Norddeutschland.

Eyecatcher-Architektur

Wie die luxuriöse Eleganz der leistungsstarken Mercedes-AMG-Modelle besticht der in zwei Jahren entstandene Neubau der Hamburger Marken- und Produkterlebniswelt mit außergewöhnlicher Optik. Wiederkehrende 52° Winkel und Lammellen-Konstruktionen verleihen der Fassade eine sportive Dynamik. Die integrierte indirekte Beleuchtung erinnert an die Linienführung von Rennstrecken.

Absoluter baulicher Eyecatcher ist das „Auge“ im Obergeschoss – ein eckumschließendes überdimensioniertes Außenfenster von 12 Metern Breite und 3 Metern Höhe. Hier wird Passanten wie Vorbeifahrenden bereits der Blick auf ausgestellte Highlight-Modelle gewährt. Zehn bis zwölf faszinierende Spitzenfahrzeuge werden im AMG Brand Center Hamburg ständig ausgestellt sein.

Rennasphalt Appeal im Showroom

Die charakteristische AMG Markenarchitektur setzt sich im Inneren des ikonischen Gebäudes fort, welches sich in direkter Nachbarschaft der Mercedes-Benz-Hauptniederlassung im Stadtteil Hamburg-Wandsbek befindet.

Edle Grau-Nuancen, stilvolles Nacht-Schwarz und elegante Rot-Akzente des Brand Logos bestimmen den Look im innovativen Showroom: Stone Carpets mit Rennasphalt Appeal und Sichtbetonwände im puristischen Industriestil. Hanseatisch elegant, unaufdringlich und zugleich beeindruckend in Material, Verarbeitung und Qualität – jedes einzelne Spitzenautomobil wird in seiner Besonderheit wirkungsvoll präsentiert.

Hebebühne für gemeinsamen Dialog mit AMG-Spezialisten

Leidenschaft, Kompetenz und Perfektion kennzeichnen ebenfalls den Service, der Kundinnen und Kunden im AMG Brand Center Hamburg entgegengebracht wird.

Allein die verglaste Dialogannahme im Erdgeschoss mit integrierter Hebebühne definiert den Begriff Wartung für alle Mobilitätsfans vollständig neu. Hier können Mercedes-AMG-Besitzer mit einem AMG-Serviceberater gemeinsam unter ihr Fahrzeug schauen und über technische Details in den Dialog gehen.

Abgerundet wird jeder Aufenthalt in dieser hanseatisch-luxuriösen Welt durch einen Shop mit edlem AMG-Zubehör und eine Kooperation mit dem Schweizer Uhrenhersteller IWC. Im integrierten Café können individuelle Auto-Träume vertieft und besiegelt werden.

Erlebniswelt der PS-Elite

Die globale Faszination der Marke AMG basiert auf ihrer einzigartigen Qualität, aerodynamischer Eleganz sowie dem sportlichen Upgrade regulärer Modelle der Erfolgsmarke mit dem Stern: leistungsstärkere Motoren, Sportfahrwerke, eine dynamischere Optik und unverwechselbarer Rennsport-Sound.

Jeder einzelne AMG-Motor wird in Handarbeit überwiegend in der Motoren-Manufaktur in Affalterbach, einer hundertprozentigen Tochter der Mercedes-Benz Group AG, zusammengebaut.

Im AMG Brand Center Hamburg findet die sportliche PS-Elite des Automobilbauers nun eine leuchtturmhafte Erlebniswelt, wie es sie in Norddeutschland bisher noch nicht gegeben hat.

„Wir haben den perfekten Ort für AMG-Fans geschaffen“, so Matthias Kallis. „Hier wird Leidenschaft für Technik und modernes Design, Sportlichkeit und Dynamik gelebt und jeder individuelle Wunsch umgesetzt.“

Am 20. September 2025 öffnen sich beim OPEN HOUSE von 10 bis 16 Uhr erstmals die Türen für die Öffentlichkeit.

Bild AMG Brand Center HH @Georg Wendt

Quelle Society Relations GmbH