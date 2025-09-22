Montag, September 22, 2025
Reiche will umfassende Rentenreform bis 2029

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) plädiert dafür, eine umfassende Rentenreform mit Anhebung des Renteneintrittsalters noch in dieser Legislaturperiode durchzuführen.

„Ich halte eine Rentenreform noch in dieser Legislatur für sinnvoll“, sagte sie der „Bild“. Die nächsten Generationen würden fragen, wieso man sich so lange an einer Erkenntnis, die man unzweifelhaft hatte, herumgeschlichen habe. Reiche mahnte, man werde sich in der schwarz-roten Koalition über kurz oder lang über das Thema längere Lebensarbeitszeit verständigen müssen. „Wenn schon 2005 Professoren gesagt haben, spätestens 2025 müsste man deutlich länger als 65 beziehungsweise 67 arbeiten, ist die Erkenntnis also nicht neu. Wir müssen sie jetzt in praktisches Handeln ummünzen.“

Es gebe Fakten, „an denen wir nicht vorbeikönnen“, sagte Reiche der „Bild“. Man solle gemeinsam die Kraft finden, ohne sich gegenseitig Vorwürfe zu machen, sich „mit demografischen Daten zu beschäftigen und Ableitungen zu treffen“. Das Rentenrecht gebe verschiedene Hebel, „die wir nutzen könnten“, erklärte die CDU-Politikerin.


Foto: Katherina Reiche (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

