StartNachrichtenBericht: Merz wird Anfang März erneut Trump in Washington besuchen
Nachrichten

Bericht: Merz wird Anfang März erneut Trump in Washington besuchen

Berlin/Washington (dts Nachrichtenagentur) – Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird Anfang März erneut US-Präsident Donald Trump in Washington besuchen.

Wie das Axel Springer Global Reporters Network berichtet, trifft Merz den US-Präsidenten am 3. März im Weißen Haus. Es ist der dritte Besuch des Kanzlers seit seinem Amtsantritt im Mai 2025.

Der CDU-Parteichef hatte am 6. Juni 2025 seinen Antrittsbesuch in der US-Hauptstadt gemacht. Ein zweites Mal reiste Merz kurzfristig Mitte August vergangenen Jahres gemeinsam mit Staats- und Regierungschefs aus Europa nach Washington. Dem Besuch war Trumps Treffen mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin in Alaska vorausgegangen.

Der neuerliche Besuch des Kanzlers kommt zu einer Zeit transatlantischer Spannungen, die vor allem auf den US-Anspruch auf Grönland zurückgehen. In der kommenden Woche soll US-Außenminister Marco Rubio zur Münchner Sicherheitskonferenz nach Deutschland reisen.


Foto: Friedrich Merz am 04.02.2026, via dts Nachrichtenagentur

