Donnerstag, Februar 5, 2026
Flughafen BER stellt wegen Blitzeis erneut Betrieb ein

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Berliner Hauptstadtflughafen BER hat am Donnerstagabend den Betrieb wegen der winterlichen Wetterlage erneut eingestellt. Wegen Blitzeis seien für den Rest des Abends keine Starts und Landungen mehr möglich, teilte der Flughafen mit. Passagiere, die am Freitag fliegen, sollten „Ihren Flugstatus“ prüfen.

Bei den Ankünften wurden allerdings auch nach der Ankündigung noch Landungen aus Athen, Jeddah, Tel Aviv und Zürich als „planmäßig“ angekündigt, ob sie wirklich noch landen konnten, war zunächst unklar. Viele andere Ankünfte waren „gestrichen“, unter anderem aus Mailand, Düsseldorf, Frankfurt, Istanbul, London oder Rom.

Gestrichen wurden auch jeweils zwei Abflüge nach London und Dubai, außerdem nach Luxemburg, Barcelona, Stuttgart, Tel Aviv und Doha.

Bereits am Morgen war es zu zahlreichen Flugausfällen und Verspätungen gekommen, erst am Vormittag hoben die ersten Maschinen ab, offenbar weil es Probleme bei der Enteisung gab. Am BER gilt außerdem ein Nachtflugverbot, zwischen 0 und 5 Uhr sind ohnehin keine Flüge erlaubt.


Foto: Flughafen BER am 04.02.2026, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

