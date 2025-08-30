Wie eine Frau mit Bienenpower die Beautywelt aufmischt

Von Miss Germany zu „Miss Bee“

Die ehemalige Studentin aus Landau die 2023 bei der Wahl zu Miss Germany unter die Top 40 kam, ist alles andere als eine klassische Schönheitskönigin. Statt sich auf Laufstege zu konzentrieren, baute sie ihr Unternehmen auf – getragen von einer klaren Vision: Die wertvollsten Schätze der Bienen nutzen, um wirksame Produkte zu schaffen, die Verantwortung und Nachhaltigkeit vereinen.

„Ich wollte schon immer zeigen, dass Luxus und Nachhaltigkeit kein Widerspruch sind. Für mich ist Schönsein mehr als eine Frage von Pflegeprodukten – es ist auch eine Frage von Haltung“, sagt Yönak-Bein.

2020 gründete sie bedrop, heute gilt sie als „Queen Bee“ der Branche. Ihr Erfolgsrezept: Die kostbaren Wirkstoffe der Bienen – Manuka-Honig, Propolis und Gelée Royale – kombiniert mit modernster Forschung. Herzstück und USP: hochreines Bienengift aus europäischer Herkunft.

Bienengift: Trendwirkstoff mit Forschung im Rücken

Was einst als Geheimtipp in Asien begann, hat sich längst zum globalen Beauty-Thema entwickelt. Und doch ist Bienengift kein kurzlebiger Hype: Studien unterstreichen die Bedeutung als Naturstoff mit Potenzial.

Sichtbar glattere Haut: In einer klinischen Untersuchung (Clinical Interventions in Aging, Han et al., 2015) wurde beobachtet, dass ein Bienengift-Serum über zwölf Wochen mit einer spürbar glatteren Hautstruktur in Verbindung gebracht werden konnte.

Natürlicher Hauterneuerer: Der Hauptbestandteil Melittin wird in Forschungsarbeiten mit Prozessen verknüpft, die die Kollagenproduktion stimulieren und entzündliche Reaktionen dämpfen (Molecules, Lee et al., 2021).

Reine Haut: Auch im Bereich unreiner Haut geben Studien Hinweise: Bienengift könnte die Talgproduktion regulierend beeinflussen (International Journal of Molecular Sciences, Han et al., 2022).

Damit reiht sich Bienengift in die Riege von Trendwirkstoffen wie Hyaluron oder Retinol ein – nur mit dem Unterschied, dass es auf natürliche Weise gewonnen wird.

Ein boomender Markt – mit Herausforderungen

Kaum ein Naturwirkstoff hat in den vergangenen zehn Jahren ein vergleichbares Wachstum hingelegt: Seit bedrops Markteintritt 2020 hat sich das Marktvolumen für Bienengiftprodukte mehr als verzehnfacht. Lifestyle-Magazine, Influencerinnen und Beauty-Blogger feiern die natürliche Wirkweise.

Doch der Boom hat auch Schattenseiten: „Wir sehen zunehmend Produkte, die mit Bienengift werben, in Wahrheit aber nur minimale Spuren enthalten“, sagt Yönak-Bein. „Das ist problematisch – nicht nur für Verbraucherinnen, die getäuscht werden, sondern auch für die Glaubwürdigkeit eines ganzen Segments. Bienengift ist ein extrem kostbarer Rohstoff – und echte Qualität bedeutet, verantwortungsvoll damit umzugehen.“

Selfcare mit gutem Gewissen

Bei bedrop setzt man daher bewusst auf Nachhaltigkeit im Umgang mit den Tieren: nur einmal jährlich wird das Bienengift gewonnen – schonend, im Einklang mit dem natürlichen Lebenszyklus der Tiere. Die europäische Herkunft gewährleistet dabei Transparenz und Rückverfolgbarkeit.

So wird aus einem Kinderspitznamen eine Unternehmerinnengeschichte, die gerade erst am Anfang steht. Mit bedrop hat Betül Yönak-Bein nicht nur ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, sondern auch ein Symbol geschaffen: für eine neue Generation von Wirkstoffkosmetik, die Forschung, Luxus und Verantwortung miteinander vereint.

www.bedrop.de

Quelle Rosenheim Rocks