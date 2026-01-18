Sonntag, Januar 18, 2026
spot_img
StartNachrichtenBundesliga: Union Berlin erkämpft sich Remis beim VfB Stuttgart
Nachrichten

Bundesliga: Union Berlin erkämpft sich Remis beim VfB Stuttgart

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) – Union Berlin hat am 18. Bundesliga-Spieltag in der Schlussphase des Spiels gegen den VfB Stuttgart einen Rückstand wettgemacht und ein 1:1-Unentschieden erreicht.

Die Berliner, die bereits in den vorherigen Spielen gegen Mainz und Augsburg späte Tore erzielten, zeigten erneut ihre Stärke in der Schlussphase. Woo-Yeong Jeong traf in der 83. Minute für Union, nachdem Chris Führich Stuttgart in der 59. Minute in Führung gebracht hatte.

Der VfB Stuttgart hatte das Spiel über weite Strecken kontrolliert und durch Führichs Treffer zunächst die Oberhand gewonnen. Trotz zahlreicher Chancen gelang es den Schwaben jedoch nicht, die Führung auszubauen. Union Berlin nutzte die Gelegenheit und glich durch Jeong aus, der nach einer Vorlage von Stanley Nsoki traf. Der Ex-Stuttgarter verzichtete auf einen Jubel.

In der Nachspielzeit hatte Union Berlin noch die Möglichkeit, das Spiel komplett zu drehen, doch Oliver Burke köpfte über das Tor. Der VfB Stuttgart verpasste somit den dritten Sieg in der englischen Woche.


Foto: Woo-yeong Jeong (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
Schnitzer will "eindeutige und geschlossene" Antwort auf US-Zölle
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing