Hygiene to go

Zahnarzt erfindet mit „CAPSELLO“ die All-in-One-Lösung für Zahnbürsten – Deal bei „Die Höhle der Löwen“

Die Idee hinter CAPSELLO

Innovation entsteht oft aus alltäglichen Situationen. Für den saarländischen Zahnarzt Christian Flasch, 55 Jahre alt und seit über 30 Jahren mit eigener Praxis tätig, war der Auslöser ein Familienurlaub: Als seinem Sohn im Hotel die Zahnbürste auf den Boden fiel, war die zündende Idee geboren. Das Ergebnis ist CAPSELLO – eine clevere All-in-One-Lösung, die Hygiene, Funktionalität und Komfort vereint.

Fünf Funktionen in einer Lösung

CAPSELLO kombiniert gleich fünf Funktionen in einem kompakten Produkt:

Zahnbürstenhalter

Reiseetui

Mundspülbecher

Zahnbox für Milchzähne oder kleine Wertsachen

Desinfektionshilfe durch Mundspüllösungen

Damit bietet CAPSELLO deutlich mehr als herkömmliche Zahnbürstenetuis.

Hygienisch und durchdacht

Besonderes Augenmerk liegt auf der Hygiene. Das innovative Drip-down- und Belüftungssystem mit über 80 mm² Belüftungsfläche sorgt für eine optimale Trocknung der Zahnbürste und reduziert so die Bakterienbildung erheblich. Zum Vergleich: herkömmliche Reiseboxen verfügen meist nur über etwa 5 mm². Muffige Gerüche oder feuchte Rückstände gehören damit der Vergangenheit an.

Nachhaltigkeit und Qualität

CAPSELLO wird in Deutschland produziert und ist mit einem deutschen Patent geschützt. Die Box ist frei von BPA, bruchsicher, langlebig und spülmaschinenfest. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien eignet sich das Produkt für den Langzeiteinsatz und wird zu einem nachhaltigen Begleiter im Alltag.

Praktisch für jede Situation

Ob im heimischen Badezimmer, auf Reisen, im Krankenhaus oder im Wohnmobil – CAPSELLO macht überall eine gute Figur. Die Box ist leichter als ein Smartphone, ergonomisch gestaltet und passt problemlos in jedes Reisegepäck. Damit richtet sich die Lösung an alle, die Wert auf Hygiene, Funktionalität und Mobilität legen.

Starke Zahlen zum Markt

Mit einem Marktanteil von über 52 Prozent greifen in Deutschland rund 44,2 Millionen Menschen täglich zur klassischen Handzahnbürste.* Genau hier setzt CAPSELLO an und bietet eine durchdachte Lösung für ein weit verbreitetes Alltagsproblem.

*Quelle: statista.de, Auswertung Statistik 12/2023

Der Auftritt bei „Die Höhle der Löwen“

In der 18. Staffel der VOX-Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ präsentierte Christian Flasch seine Erfindung. Sein Fachwissen, kombiniert mit einem alltagstauglichen Design, überzeugte Investor Ralf Dümmel, der sich direkt vor Ort einen Deal sicherte.

Stimmen zur Innovation

Christian Flasch, Zahnarzt und Gründer von CAPSELLO:

„Mit CAPSELLO wollen wir mehr als nur ein Produkt anbieten – wir möchten ein Umdenken bei unseren Mundhygienegewohnheiten anstoßen. Saubere Zahnbürsten sind entscheidend für die Mundgesundheit. CAPSELLO vereint mein Fachwissen mit praktischem Design – für ein gesünderes Lächeln überall.“

Ralf Dümmel, Investor und Gesellschafter der DS Gruppe:

„Ich liebe es, wenn echte Fachleute Lösungen für alltägliche Probleme entwickeln. Christian ist Zahnarzt und Macher zugleich. CAPSELLO überzeugt durch sein durchdachtes Design – hygienisch, funktional und ideal für unterwegs. In Deutschland haben wir tatsächlich ein Aufbewahrungsproblem bei Zahnbürsten – genau deshalb ist dieses Produkt so relevant.“

Verfügbarkeit und Preis

CAPSELLO ist ab sofort in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich – inklusive Wandhalterung. Der Verkaufspreis liegt bei 19,99 Euro. Das Produkt ist sowohl im Handel als auch über die Website www.capsello.com verfügbar.

Bild Capsello Christian Flasch (l.) Ralf Dümmel (r.) Credit RTL BERND-MICHAEL MAURER

Quelle DS Unternehmensgruppe/ Capsello